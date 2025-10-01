VGM yükseköğretim burs başvuruları başladı: 2025 VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl düzenli olarak ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğretim (üniversite) öğrencilerine yönelik burs ödemeleri yapmaya devam ediyor.
VGM ORTAÖĞRETİM BURS BAŞVURULARI BAŞLADI
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan ortaöğrenim eğitim yardımı (burs) başvurularının başlangıç tarihini resmen duyurdu ve süreç netleşti.
Geri sayımın ardından, VGM burslarına başvurular başladı:
Başlangıç Tarihi: 1 Ekim 2025
Bitiş Tarihi: Başvurular, 15 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek.
Öğrenci ve velilerin, bu kısa başvuru süresini kaçırmamak ve burs hakkından faydalanmak için 15 Ekim 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Başvurular sadece VGM'nin resmî internet adresi olan www.vgm.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, başvuru işlemlerine başlamak için T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, Doğum Tarihi ve Baba Adı gibi temel kimlik bilgilerini sisteme girmek durumundalar. Öğrenci ve velilerin, burs hakkından faydalanmak için son tarih olan 15 Ekim 2025'i kaçırmamaları büyük önem taşıyor.
VGM BURSU NE KADAR?
2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.
VGM BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurularında aranan şartlardan yola çıkarak, özellikle yükseköğrenim öğrencilerine burs verilemeyecek durumlar netleştirilmiştir. Başvuru yapmayı düşünen adayların aşağıdaki şartları taşımaması gerekmektedir:
Gelir Durumu: Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrenciler.
Özel Eğitim Kurumları: Polis Akademisi ile askeri okul öğrencileri.
Akademik Durum: Okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrenciler (süre uzatımı yapmış olanlar).
Eğitim Seviyesi: Yüksek lisans ve doktora öğrencileri (VGM'nin bu seviyelere bursu bulunmamaktadır).
Diğer Burslar: Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler.
Özel Durumlar: Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler.
Başarısızlık: Başvuru yapılan eğitim yılından önceki eğitim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilmiş olan öğrenciler.