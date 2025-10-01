VGM yükseköğretim burs başvuruları başladı: 2025 VGM ortaöğrenim burs başvuru ekranı

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurular sadece VGM'nin resmî internet adresi olan www.vgm.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, başvuru işlemlerine başlamak için T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı, Doğum Tarihi ve Baba Adı gibi temel kimlik bilgilerini sisteme girmek durumundalar. Öğrenci ve velilerin, burs hakkından faydalanmak için son tarih olan 15 Ekim 2025'i kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ