YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için heyecanla beklenen ek kayıt süreci başlayacak.

Resmî kayıt takvimi ÖSYM ve YÖK tarafından duyurulacak olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar ışığında bir tarih tahmini oluşmuş durumda:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite ek kayıt süreçleri, genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlatılmaktadır.

Bu duruma göre, 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl Ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması beklenmektedir.

Yerleşen adayların, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra kayıt tarihleri, gerekli evraklar ve kayıt yerleri hakkında bilgi almak için yerleştikleri üniversitenin resmî internet sitesini ve duyurularını yakından takip etmeleri gerekmektedir.