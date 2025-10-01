YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercih sonuç tarihi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 ek yerleştirme tercih sürecinin 25–30 Eylül tarihleri arasında tamamlanmasıyla, merkezi yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanlara yerleşmeyi uman milyonlarca aday için geri sayım başladı. Adayların tüm dikkati şimdi ÖSYM'den gelecek resmî sonuç duyurusuna çevrilmiş durumda.
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuç tarihi belli değil. YKS ek tercih sonuçları, geçtiğimiz yıl ek tercih sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu yıl ek tercih işlemleri 30 Eylül'de tamamlandı.
Bu nedenle sonuçların ekim ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2025 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için heyecanla beklenen ek kayıt süreci başlayacak.
Resmî kayıt takvimi ÖSYM ve YÖK tarafından duyurulacak olsa da, geçmiş yıllardaki uygulamalar ışığında bir tarih tahmini oluşmuş durumda:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite ek kayıt süreçleri, genellikle ek tercih sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık bir hafta sonra başlatılmaktadır.
Bu duruma göre, 2025 YKS ek tercih kayıtlarının bu yıl Ekim ayının 3. haftası itibarıyla başlaması beklenmektedir.
Yerleşen adayların, sonuçlar açıklandıktan hemen sonra kayıt tarihleri, gerekli evraklar ve kayıt yerleri hakkında bilgi almak için yerleştikleri üniversitenin resmî internet sitesini ve duyurularını yakından takip etmeleri gerekmektedir.
YKS Ek Yerleştirme İçin 24 Tercih Hakkı Kullanıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecinde, adaylara toplam 24 tercih yapma hakkı tanındı.
Ek yerleştirme kontenjanları, iki ana gruptan oluşuyordu:
Boş Kalan Kontenjanlar: 2025-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar.
Kayıt Yaptırılmayan Kontenjanlar: Merkezi yerleştirmede kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanlar.
Adayların, tercih yapabilmek için öncelikle 2025-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyordu. Ayrıca tercihlerini, 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle inceleyerek yapmaları şart koşuldu. Adaylar, 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkını kullandılar.
Tercih sürecinin 30 Eylül'de sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi ÖSYM'nin açıklayacağı ek yerleştirme sonuçlarına çevrilmiş durumda.
Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde yaklaşık 139 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.