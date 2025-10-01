İŞKUR hibe desteği ne kadar, kimler faydalanabilir? İŞKUR engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuru ekranı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik başlattığı hibe desteği başvurularını almaya başladı. Bu destek, yalnızca genel iş kollarını değil, aynı zamanda hayati öneme sahip sektörleri de kapsıyor.

İŞKUR ENGELLİ/ESKİ HÜKÜMLÜ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ

Girişimcilerin bu karşılıksız destekten faydalanabilmeleri için başvuru süresine uymaları gerekiyor:

Başlangıç Tarihi: Başvurular 26 Eylül'de başladı.

Bitiş Tarihi: Son başvuru tarihi 24 Ekim günü, saat 23:59 olarak belirlendi.

Başvuru Yöntemi: Başvurular, fiziki olarak değil, e-Devlet ekranı üzerinden online olarak alınmaktadır.

Kimler Hibe Desteğinden Yararlanabilir?

İŞKUR tarafından sağlanan ve kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşları kapsayan hibe desteği başvuruları devam ediyor. Başvurularda dikkate alınan temel şartlar netleşti.

Hibe desteğinden yararlanabilecek iki ana grup şunlardır:

Engelli Vatandaşlar: İş gücü kaybının yüzde 40 veya daha fazla olduğu, yetkili bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmiş kişiler.

Eski Hükümlüler: Kanunda belirtilen bazı suçları işlememiş olma şartını taşıyan eski hükümlü niteliğindeki vatandaşlar.

Engelli Girişimci Hibe Desteği Miktarları

Engelli girişimci adaylarına sağlanan destekler, farklı gider kalemlerini kapsar:

Kuruluş İşlemleri Desteği: En fazla 30.000 TL ödeme yapılır.

İşletme Giderleri Desteği: En fazla 115.000 TL ödenir.

Tarım ve Hayvancılık Hibe: Tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerde bu kaleme ek olarak en fazla 60.000 TL hibe söz konusudur.

Bu destekler toplandığında, engelli girişimciler için belirlenen azami destek limitleri sektörlere göre şöyledir:

Tarım ve Hayvancılık Kuruluş Desteği: En fazla 350.000 TL.

Diğer Sektörler (İmalat, Bilişim vb.): En fazla 435.000 TL.

Eski Hükümlü Hibe Desteği Miktarları

Eski hükümlü girişimci adaylarına yönelik hibe destekleri ise kurulacak işin sektörüne göre belirlenmiştir:

Tarım ve Hayvancılık Sektörü: Vergiler dâhil en fazla 350.000 TL ödenir.

Diğer Sektörler: En fazla 435.000 TL ödenir.