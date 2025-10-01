Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman, hangi gün? Yenileme ücreti ne kadar?

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim 2025 tarihine kadar 15 TL ücretle yenilemek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar ve hazırlamaları gerekenler şunlardır:

Randevu Talep Edin:

Yenileme işlemi için öncelikle randevu alınması zorunludur. Randevularınızı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) resmî internet sitesi üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak talep edebilirsiniz.

Yenileme Ücretini Ödeyin:

Yeni tip sürücü belgesi için belirlenen yenileme ücreti olan 15 TL'yi (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı) anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödemelisiniz.

Sağlık Raporu Alın:

Yetkili sağlık kuruluşlarından (aile hekimleri veya özel/devlet hastaneleri) "Sürücü olur" ibareli sağlık raporu almanız gerekmektedir.

Nüfus Müdürlüğüne Gidin:

Randevu gün ve saatinizde, yukarıda belirtilen ödeme dekontu, sağlık raporu ve diğer gerekli belgeleriniz (eski sürücü belgesi, biyometrik fotoğraf vb.) ile birlikte ilgili Nüfus Müdürlüğünde hazır bulunmalısınız.