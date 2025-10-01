Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman, hangi gün? Yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgelerini yenileme için son tarih 31 Temmuz olarak belirlenmişti. Bu tarihe kadar yenileme işlemini tamamlayamayan çok sayıda kişi olması sebebiyle, yetkili kurumlar tarafından süre bir kez daha uzatıldı.
2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
Milyonlarca vatandaşın mağdur olmaması için son tarih 31 Ekim 2025 oldu. Eski tip ehliyet sahiplerinin, 31 Ekim 2025 tarihine kadar gerekli başvuruları yaparak sürücü belgelerini yeni tip çipli kimlik kartlarıyla uyumlu hale getirmeleri gerekiyor.
EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?
Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.
EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025
Sürücülerin bu son uzatma süresini iyi değerlendirmesi gerekiyor, zira yenileme işlemini belirlenen tarihten sonra yapmanın maliyeti oldukça yükselecek:
31 Ekim 2025'e Kadar: Halihazırda yenileme işlemi için ödenmesi gereken toplam ücret 15 TL'dir.
31 Ekim 2025'ten Sonra: Bu tarihten sonra yenileme yapılması durumunda ödenecek miktar, cezai işlemle birlikte 7.438 TL olarak uygulanacaktır.
EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?
Eski tip sürücü belgelerini 31 Ekim 2025 tarihine kadar 15 TL ücretle yenilemek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar ve hazırlamaları gerekenler şunlardır:
Randevu Talep Edin:
Yenileme işlemi için öncelikle randevu alınması zorunludur. Randevularınızı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) resmî internet sitesi üzerinden veya Alo 199 Çağrı Merkezi'ni arayarak talep edebilirsiniz.
Yenileme Ücretini Ödeyin:
Yeni tip sürücü belgesi için belirlenen yenileme ücreti olan 15 TL'yi (13 TL değerli kağıt bedeli + 2 TL vakıf payı) anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden ödemelisiniz.
Sağlık Raporu Alın:
Yetkili sağlık kuruluşlarından (aile hekimleri veya özel/devlet hastaneleri) "Sürücü olur" ibareli sağlık raporu almanız gerekmektedir.
Nüfus Müdürlüğüne Gidin:
Randevu gün ve saatinizde, yukarıda belirtilen ödeme dekontu, sağlık raporu ve diğer gerekli belgeleriniz (eski sürücü belgesi, biyometrik fotoğraf vb.) ile birlikte ilgili Nüfus Müdürlüğünde hazır bulunmalısınız.
Eski Tip Ehliyet Yenileme İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Eski tip sürücü belgenizi 31 Ekim 2025 tarihine kadar 15 TL ücretle yeni tip çipli belgeyle değiştirmek için randevu gününüzde yanınızda bulundurmanız gereken zorunlu belgeler şunlardır:
Kimlik Belgesi: Geçerli bir T.C. Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı veya Pasaport.
Mevcut Sürücü Belgesi: Eğer kayıp/çalıntı durumu yoksa, elinizdeki mevcut eski tip sürücü belgesi.
Sürücü Sağlık Raporu: Yetkili sağlık kuruluşlarından (aile hekimi, hastaneler) alınmış "Sürücü olur" ibareli sağlık raporu.
Ödeme Dekontu: Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payının (toplam 15 TL) yatırıldığına dair makbuz veya dekont.
Biyometrik Fotoğraf: Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.
Kan Grubu Belgesi: Kan grubunuzu belirten belge veya bu konuda vereceğiniz yazılı beyan.
Adli Sicil Belgesi: Bu belgeyi fiziksel olarak yanınızda bulundurmanıza gerek yoktur, çünkü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.