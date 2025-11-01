KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB KYK burs sonucu sorgulama ekranı

2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının Ekim ayında tamamlanmasının ardından, sonuçlarla ilgili tüm beklenti Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) gelecek resmî bir son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda.
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan (GSB) henüz resmî bir duyuru yapılmadı.
Geçtiğimiz yılların takvimleri incelendiğinde, burs sonuçlarının genellikle Kasım ayı içerisinde açıklandığı görülmektedir.
Bu genel eğilime dayanarak, 2025-2026 dönemi KYK burs sonuçlarının da Kasım ayının ilk veya ikinci haftasında öğrencilerin erişimine açılması beklenmektedir.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarını öğrenme süreci oldukça basittir ve tamamen çevrim içi platformlar üzerinden yürütülür.
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabilecektir.
Öğrenciler başvuru sonuçlarını aşağıdaki resmî e-Devlet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir:
Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin, ödemelerin başlayabilmesi için belirlenen süre içinde yine e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları zorunludur.
KYK BURSU NE KADAR?
Güncel bilgilere göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlangıcında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları şöyledir:
|Öğrenim Düzeyi
|Aylık Burs/Kredi Miktarı (2025 Ocak - Aralık)
|Önlisans ve Lisans
|3.000 TL
|Yüksek Lisans
|6.000 TL
|Doktora
|9.000 TL
Önemli Bilgi: 2026 Yılı Güncellemesi
KYK burs ve kredi miktarları, geleneksel olarak her yılın Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden değerlendirilmekte ve 2026 yılı için geçerli olacak yeni ücretler Aralık ayının sonunda kamuoyuna duyurulmaktadır.
Bu yeni miktar, öğrencilere Ocak 2026 ayından itibaren zamlı olarak ödenmeye başlanacaktır.