KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 GSB KYK burs sonucu sorgulama ekranı

KYK BURSU NE KADAR?

Güncel bilgilere göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlangıcında geçerli olan KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları şöyledir:

Öğrenim Düzeyi Aylık Burs/Kredi Miktarı (2025 Ocak - Aralık) Önlisans ve Lisans 3.000 TL Yüksek Lisans 6.000 TL Doktora 9.000 TL

Önemli Bilgi: 2026 Yılı Güncellemesi

KYK burs ve kredi miktarları, geleneksel olarak her yılın Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı kararı ile yeniden değerlendirilmekte ve 2026 yılı için geçerli olacak yeni ücretler Aralık ayının sonunda kamuoyuna duyurulmaktadır.

Bu yeni miktar, öğrencilere Ocak 2026 ayından itibaren zamlı olarak ödenmeye başlanacaktır.