KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

Üniversite öğrencileri için önemli bir maddi destek olan KYK burs ve kredi başvurusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs ve kredi başvurularının başladığını resmen duyurdu. KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 13 Ekim’den itibaren e-Devlet üzerinden 17 Ekim'e kadar gerçekleştirilebilecek.
KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs sonuçları için tarih belirtilmedi. Ancak geçtiğimiz sene burs sonuçları Kasım ayı başlarında erişe açılmıştı. Yine benzer bir tarihte açıklanması bekleniyor.
2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?
2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve sosyal ödemeler dahil birçok kalemde artışa gidilmesiyle birlikte, üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi ücretlerinin de her yıl olduğu gibi artırılması bekleniyor.
Bu yıl da enflasyon başta olmak üzere genel ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretlerinin güncellenmesi öngörülüyor.
Son Artışla Mevcut Ücret: Son yapılan artışla birlikte, lisans öğrencileri için aylık burs/kredi ücreti 3.000 TL olarak belirlenmişti (2025 Ocak ayı itibarıyla).
Zam Tarihi: KYK burs ve kredilerine gelecek zam miktarı, genellikle Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi olarak belli olmaktadır.
Örnek Zam Senaryoları (Tahmini)
Mevcut 3.000 TL'lik ücrete olası zam oranlarına göre ücretlerin ulaşacağı tahmini miktarlar şöyledir:
|Zam Oranı
|Yeni Tahmini Ücret (Lisans)
|%30 Zam
|3.900 TL
|%40 Zam
|4.200 TL
|%50 Zam
|4.500 TL
KYK Burs ve Kredi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar
KYK burs ve kredi başvurularının 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınmaya başlamasıyla birlikte, öğrencilerin başvuru süreçlerini hatasız tamamlamaları için dikkat etmeleri gereken kritik hususlar bulunmaktadır:
1. e-Devlet Erişiminin Sağlanması
e-Devlet Şifresi: Başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu nedenle, e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin en yakın PTT şubesinden şifre almaları zorunludur.
Alternatif Giriş: Şifre yerine, diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza vb.) sahip olmak da yeterlidir.
2. Öğrenim Bilgilerinin Kontrolü ve Güncellenmesi (KRİTİK)
Veri Kaynağı: Başvuru sırasında öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden doğrudan e-Devlet’e aktarılmaktadır.
Kontrol: Öğrencilerin, başvuru yapmadan önce e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.
Hata Durumunda: Öğrenim bilgileri doğru olmayan veya eksik olan öğrencilerin, gecikmeksizin üniversitelerinin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin YÖKSİS üzerinden ivedilikle düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir.
Başvurunun Geçersiz Sayılması: Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları, yapılan mevzuat gereği geçersiz sayılacak ve bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecektir.