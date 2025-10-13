KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

2025 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

2025 yılı içerisinde memur, emekli, asgari ücret ve sosyal ödemeler dahil birçok kalemde artışa gidilmesiyle birlikte, üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi ücretlerinin de her yıl olduğu gibi artırılması bekleniyor.

Bu yıl da enflasyon başta olmak üzere genel ekonomik veriler doğrultusunda öğrencilerin burs ve kredi ücretlerinin güncellenmesi öngörülüyor.

Son Artışla Mevcut Ücret: Son yapılan artışla birlikte, lisans öğrencileri için aylık burs/kredi ücreti 3.000 TL olarak belirlenmişti (2025 Ocak ayı itibarıyla).

Zam Tarihi: KYK burs ve kredilerine gelecek zam miktarı, genellikle Aralık ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi olarak belli olmaktadır.

Örnek Zam Senaryoları (Tahmini)

Mevcut 3.000 TL'lik ücrete olası zam oranlarına göre ücretlerin ulaşacağı tahmini miktarlar şöyledir: