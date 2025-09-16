KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 KYK yurt ücretleri ne kadar?

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yeni bir heyecan başladı. Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına önemli bir destek sağlayan KYK burs ve kredi başvuru sürecine dair araştırmalar devam ediyor.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi imkanları için başvuru süreci henüz başlamadı. Binlerce öğrenci ve aileleri, başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.
Her yıl olduğu gibi, burs başvurularının bu yıl da ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2024-2025 dönemi için burs başvuruları 8–13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, 2025-2026 dönemi için de benzer bir tarihte başvuru sürecinin başlayacağına işaret ediyor. Öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Bakanlığın resmi duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.
2025 KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
Yükseköğrenim öğrencilerine yönelik sağlanan KYK burslarının 2025 yılı için belirlenen aylık ücretleri belli oldu. İşte öğrenim seviyelerine göre güncellenen KYK burs miktarları:
Ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 3.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri için aylık 6.000 TL
Doktora öğrencileri için aylık 9.000 TL
KYK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor.
KYK BURS ÖDEME TAKVİMİ
İlk kez burs ve kredi alacakların ödemeleri müracaat edilen eğitim yılının ekim ayı itibarıyla başlar. İlk ödemeler de kasım ayı gibi toplu şekilde hesaplara geçmiş olur.
Burs/kredileri öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenir.