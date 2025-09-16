KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlıyor? 2025 KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yükseköğretim öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi imkanları için başvuru süreci henüz başlamadı. Binlerce öğrenci ve aileleri, başvuru tarihlerinin ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

Her yıl olduğu gibi, burs başvurularının bu yıl da ekim ayının başında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2024-2025 dönemi için burs başvuruları 8–13 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, 2025-2026 dönemi için de benzer bir tarihte başvuru sürecinin başlayacağına işaret ediyor. Öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Bakanlığın resmi duyurularını yakından takip etmesi gerekiyor.