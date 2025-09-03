KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? 2025- 2025 KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın açıklamasıyla birlikte, öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu.
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Bakan Bak, 2025-2026 yılı yurt başvurularının 2-6 Eylül tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Başvuru yapmak için bugünden itibaren 3 gün bulunuyor.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK yurt başvurularının e-Devlet üzerinden alınması, öğrencilerin doğru ve eksiksiz bilgi girmesini zorunlu kılıyor. Hatalı veya eksik başvuruların geçersiz sayılmaması için dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.
Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yurt başvurusu yapmadan önce, öğrencilerin aşağıdaki adımları mutlaka uygulaması gerekiyor:
e-Devlet Bilgileri Kontrolü: Başvuruların, e-Devlet'te yer alan güncel öğrenim bilgilerine göre alınacağı için, öğrencilerin e-Devlet sistemine girerek okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.
Bilgi Hatalarının Düzeltilmesi: Eğer e-Devlet'deki bilgilerde bir hata veya eksiklik varsa, başvurunun geçersiz olmaması için öğrencilerin öncelikle kendi üniversitelerinin öğrenci işleriyle iletişime geçerek bu bilgileri düzeltmesi gerekiyor.
Eksiksiz Başvuru: Hatalı veya eksik öğrenim bilgileriyle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bu nedenle başvuru ekranında istenen tüm bilgilerin doğru bir şekilde girildiğinden emin olunması gerekmektedir.
KYK Yurt Tipleri ve Özellikleri
KYK yurtları, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklı özellikler sunan çeşitli tiplere ayrılmıştır. Bu sınıflandırma, yurtların kapasitesine ve sundukları imkanlara göre belirlenir.
1. Tip ve 2. Tip Yurtlar
Bu tip yurtlar genellikle daha kalabalık odalara sahiptir.
Odalar 6-8 öğrenci kapasitelidir.
Barınma, güvenlik, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi temel ihtiyaçlar karşılanır.
3. Tip ve 4. Tip Yurtlar
Orta düzeyde oda kapasitesine ve ek imkanlara sahiptirler.
Odalar 2-4 öğrenci kapasitelidir.
Odalarda çalışma masası, mini buzdolabı ve bazılarında kitaplık gibi eşyalar bulunur.
Banyo ve tuvaletler ortak kullanım alanıdır.
5. Tip ve 6. Tip Yurtlar
En yüksek ücretli ve konforlu yurt tipleridir.
Yurt ücreti ve depozito ücreti en yüksek olan tiplerdir.
Odalar 1, 2 veya 3 kişiliktir.
Bu yurtlarda her odanın kendine ait özel tuvalet ve banyosu bulunmaktadır.
Kimler KYK yurt başvurusu yapabilir?
KYK yurtlarına başvuru yapabilecek öğrenciler şu şekilde sıralanabilir:
İlk kez üniversiteye yerleşen öğrenciler
Ara sınıf öğrencileri (ikinci sınıf, üçüncü sınıf vb.)
Örgün öğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler
Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, KYK tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçları ile öğrenciler yurtlara yerleşebilecek.