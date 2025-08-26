KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin yurt başvuruları için gözler GSB'de. Daha önceki yılların takvimine göre, yurt başvurularının Eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak ve öğrencinin ailesinin gelir durumu, sosyal koşulları gibi kriterlere göre değerlendirilecek.
2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri
KYK burs ve kredi başvuruları ise genellikle üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, Ekim veya Kasım aylarında başlıyor. Başvurular yine e-Devlet üzerinden alınacak. Burslar karşılıksız verilirken, öğrenim kredileri mezuniyet sonrası geri ödenmek şartıyla sağlanıyor.
2025-2026 eğitim dönemi için burs ve kredi miktarının artırılması bekleniyor. Miktarların, ekonomik koşullar ve enflasyon oranına göre güncellenmesi öngörülüyor.
KYK yurt ve burs başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gsb.gov.tr ve e-Devlet üzerinden yapılacak resmî duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor.
KYK başvuruları nasıl yapılır?
KYK yurt başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru için e-Devlet şifreniz yoksa, kimliğinizle birlikte size en yakın PTT şubesine giderek kolayca şifre alabilirsiniz.
E-Devlet'e ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi farklı yöntemlerle de giriş yapmanız mümkün.