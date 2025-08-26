KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt başvuruları sadece e-Devlet üzerinden yapılıyor. Başvuru için e-Devlet şifreniz yoksa, kimliğinizle birlikte size en yakın PTT şubesine giderek kolayca şifre alabilirsiniz.

E-Devlet'e ayrıca internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi farklı yöntemlerle de giriş yapmanız mümkün.