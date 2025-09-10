KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvuru süreci tamamlandı. 6 Eylül 2025 tarihinde sona eren başvurular, bu tarihin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından değerlendirme sürecine alındı. Öğrencilerde şimdi, yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair heyecanlı bir bekleyiş başladı.
KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların açıklanması için kesin bir tarih verilmemiş olsa da, geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında değerlendirme sürecinin genellikle 10 gün içinde tamamlandığı biliniyor. Bu süre, başvuru yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, sonuçların en geç 15 Eylül Pazartesi günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi büyük önem taşıyor.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Merakla beklenen KYK yurt yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak yerleştirme durumlarını öğrenebilecekler.
Sorgulama ekranında durumu "Yurt kazandı" olarak görünen adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda konaklama hakkı elde etmiş olacak. Sonuç ekranında yer alacak diğer bilgilendirmelerle birlikte, öğrencilerin kayıt işlemleri için gerekli adımları takip etmeleri bekleniyor.
KYK yurt ücretleri ne kadar?
Üniversite öğrencilerinin barınma sorununa çözüm sunan KYK yurt ücretlerine bu yıl yüzde 40 oranında zam yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte yeni fiyat tarifesi de netleşti. Yeni düzenlemeye göre, yurt ücretleri en düşük 750 TL, en yüksek ise 1250 TL olarak belirlendi.
Birinci tip odalar: 750 TL
İkinci tip odalar: 850 TL
Üçüncü tip odalar: 850 TL
Dördüncü tip odalar: 1050 TL
Beşinci tip odalar: 1150 TL
Altıncı tip odalar: 1250 TL
Fiyatlar, yurtların oda tipine, sunduğu imkanlara ve konumuna göre farklılık gösteriyor.
BAŞVURULARDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?
2025 yılı KYK yurt başvurularında, her yıl olduğu gibi bazı öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Bu sayede, yurt imkânına daha çok ihtiyacı olan öğrencilere öncelik verilecek.
Öncelikli olarak değerlendirilecek öğrenci grupları şunlardır:
Şehit ve gazi çocukları
Devlet koruması altındaki öğrenciler
%40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar
Aile geliri düşük olanlar
Depremzede öğrenciler
Bu gruplarda yer alan öğrencilerin, başvurularını yaparken ilgili belgeleri eksiksiz sunmaları önemlidir.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, üniversite öğrencilerinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, başvuruların genellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başladığı biliniyor.
Geçtiğimiz yıl 8-13 Ekim tarihleri arasında alınan başvuruların bu yıl da benzer bir tarihte, Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor. Öğrencilerin, başvuru süreci başladığında güncel duyuruları ve tüm detayları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve KYK'nın resmi kanallarından takip etmeleri önem taşıyor.