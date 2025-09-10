KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2025 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı

KYK YURT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru süreci 6 Eylül'de tamamlandı ve değerlendirme işlemleri hızla başladı.

Sonuçların açıklanması için kesin bir tarih verilmemiş olsa da, geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında değerlendirme sürecinin genellikle 10 gün içinde tamamlandığı biliniyor. Bu süre, başvuru yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, sonuçların en geç 15 Eylül Pazartesi günü kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Öğrencilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurularını takip etmesi büyük önem taşıyor.