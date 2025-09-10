YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? 2025 YKS boş kontenjanlar belli mi?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine girmeye hazırlanan adayların merakla beklediği ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan kılavuz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından özel olarak hazırlanacak.

Resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, yayımlanacak kılavuzda boş kalan kontenjanlar, taban puanlar, tercih koşulları ve başvuru tarihleri gibi tüm detayların yer alması bekleniyor. Adayların bu süreçte ÖSYM’nin resmi internet sitesini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.