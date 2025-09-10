YKS ek tercih ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? 2025 YKS boş kontenjanlar belli mi?

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte, ek yerleştirme sürecine girmek isteyen adayların gözü 2025 YKS ek tercih kılavuzuna çevrildi. Özellikle üniversiteye yerleşemeyen veya kayıt yapma hakkından feragat eden adaylar, YKS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor.
YKS 2025 EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üniversiteye yerleşemeyen adayların heyecanla beklediği YKS ek tercih takvimi için son adımlar atılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), ilk yerleştirmelerin ardından boş kalan kontenjanlarla ilgili çalışmalarını tamamlayarak bilgileri ÖSYM'ye iletti.
ÖSYM, YÖK'ten gelen bu verilerle ek tercih kılavuzunu hazırlayarak adayların erişimine sunacak. Resmi bir tarih henüz ilan edilmemiş olsa da, ek tercih kılavuzunun en geç bu hafta içerisinde açıklanması ve adayların tercihlerini yapmaya başlaması bekleniyor. Öğrencilerin, tüm duyurular için ÖSYM'nin resmi sitesini takip etmesi büyük önem taşıyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sürecine girmeye hazırlanan adayların merakla beklediği ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan kılavuz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından özel olarak hazırlanacak.
Resmi bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen, yayımlanacak kılavuzda boş kalan kontenjanlar, taban puanlar, tercih koşulları ve başvuru tarihleri gibi tüm detayların yer alması bekleniyor. Adayların bu süreçte ÖSYM’nin resmi internet sitesini yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.
YKS EK TERCİH BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sürecine girmek isteyen adaylar, işlemlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Tercih işlemleri, adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılabilecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
Merkezi tercihlerin aksine ek tercihlerde adaylardan tercih ücreti alınacak. Tercih ücretinin miktarı ve ödeme yöntemleri gibi tüm detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan ek tercih kılavuzunda yer alacak. Adayların mağduriyet yaşamaması için kılavuzdaki tüm bilgilere dikkat etmesi önem taşıyor.