LGS 2026 ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 LGS tarihi değişti mi?

Mevcut durumda 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınavın, yapılan çalışma neticesinde 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alınması öngörülüyor. Sınava 72 gün kaldı. Bu olası değişikliğin gerekçeleri ve sürece etkileri şu şekilde analiz edilmektedir:

-Milli maç heyecanının ve oluşabilecek sosyal atmosferin, adayların sınav konsantrasyonunu olumsuz etkilememesi hedefleniyor.

-Maç günü oluşabilecek trafik yoğunluğu ve kutlamaların, sınav merkezlerine erişimde aksamalara yol açma riski minimize ediliyor.

-Tarih değişikliği gerçekleşse dahi, sınavın oturum yapısı (Sözel ve Sayısal), soru sayıları ve süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak; standart uygulama prosedürleri korunacaktır.