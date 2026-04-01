LGS 2026 ne zaman, kaç gün kaldı? 2026 LGS tarihi değişti mi?

8. sınıf öğrencileri ve velilerinin büyük bir titizlikle takip ettiği 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezî sınavı için heyecan sürerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den sınavın seyrini değiştirecek bir "son dakika" açıklaması geldi. A Milli Futbol Takımımızın Kosova’yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanması, eğitim takviminde zorunlu bir güncelleme ihtiyacını doğurdu.
Haziran ayında başlayacak olan Dünya Kupası serüveninde Milli Takımımızın maç programı ile LGS’nin çakışması üzerine Bakanlık harekete geçti. Bakan Yusuf Tekin, sınavın pazar günü yerine bir gün öne çekilerek cumartesi günü yapılabileceğinin sinyalini verdi:
"Milli takımımız maçı nedeniyle LGS sınavını pazar yerine cumartesi günü yapmak üzere bir çalışma içindeyiz. Eğer bir teknik engel yoksa sınavı bir gün önce yapmayı planlıyoruz."
Mevcut durumda 14 Haziran Pazar günü yapılması planlanan sınavın, yapılan çalışma neticesinde 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alınması öngörülüyor. Sınava 72 gün kaldı. Bu olası değişikliğin gerekçeleri ve sürece etkileri şu şekilde analiz edilmektedir:
-Milli maç heyecanının ve oluşabilecek sosyal atmosferin, adayların sınav konsantrasyonunu olumsuz etkilememesi hedefleniyor.
-Maç günü oluşabilecek trafik yoğunluğu ve kutlamaların, sınav merkezlerine erişimde aksamalara yol açma riski minimize ediliyor.
-Tarih değişikliği gerçekleşse dahi, sınavın oturum yapısı (Sözel ve Sayısal), soru sayıları ve süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak; standart uygulama prosedürleri korunacaktır.
Kesin Karar Bekleniyor
Bakanlık tarafından yürütülen teknik incelemelerin ardından, sınav tarihine dair resmi ve kesin karar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Adayların ve velilerin, güncel duyuruları MEB resmi internet sitesi ve e-Okul Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden takip etmeleri kritik önem taşımaktadır.
Önemli Hatırlatma: Başvuru süreci 10 Nisan’a kadar planlandığı şekilde devam etmektedir. Sınav tarihindeki bir günlük kayma, başvuru geçerliliğini veya usulünü etkilemeyecektir.