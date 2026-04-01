Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2026 okullar ne zaman kapanıyor?

Ara Tatiller ve Yarıyıl Tatili Süreci

Resmi takvim henüz güncellenmemiş olsa da, MEB’in son yıllarda standart hale getirdiği "iki dönem, iki ara tatil" modelinin korunacağı tahmin edilmektedir. Buna göre;

Kasım Ara Tatili: Kasım ayının ikinci haftası,

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: Ocak ayının son iki haftası,

Nisan Ara Tatili: Nisan ayının ikinci haftası, şeklinde bir şablonun uygulanması beklenmektedir.

Eğitim dünyasındaki tüm paydaşların, kesinleşmiş tarihler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki aylarda yayımlanacak olan 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi duyurusunu takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Resmi takvim ilan edildiği andan itibaren sınav tarihleri ve tatil günleri tam netlik kazanacaktır.