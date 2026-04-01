Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2026 okullar ne zaman kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda, okulların kapanış ve yeni dönemin açılış tarihleri netlik kazanmış durumda.
Mevcut planlamaya göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak son ders zili ile tamamlanacaktır. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki tüm öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatili sürecine resmen giriş yapacaklardır.
Milli Eğitim Bakanlığı henüz 2026-2027 eğitim-öğretim yılına ait resmi iş takvimini yayımlamamış olsa da, geçmiş yıllardaki uygulama gelenekleri ve mevsimsel planlamalar ışığında yeni dönemin başlangıcına dair iki ana senaryo üzerinde durulmaktadır:
Tahmini Başlangıç Tarihleri: Yeni eğitim yılının 7 Eylül veya 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlaması beklenmektedir.
Uyum Haftası: Okula yeni başlayacak kademeler (Anasınıfı ve 1. Sınıflar) için ders zilinin, genel açılıştan bir hafta önce "Uyum Haftası" kapsamında çalması öngörülmektedir.
Ara Tatiller ve Yarıyıl Tatili Süreci
Resmi takvim henüz güncellenmemiş olsa da, MEB’in son yıllarda standart hale getirdiği "iki dönem, iki ara tatil" modelinin korunacağı tahmin edilmektedir. Buna göre;
Kasım Ara Tatili: Kasım ayının ikinci haftası,
Yarıyıl (Sömestr) Tatili: Ocak ayının son iki haftası,
Nisan Ara Tatili: Nisan ayının ikinci haftası, şeklinde bir şablonun uygulanması beklenmektedir.
Eğitim dünyasındaki tüm paydaşların, kesinleşmiş tarihler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önümüzdeki aylarda yayımlanacak olan 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi duyurusunu takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Resmi takvim ilan edildiği andan itibaren sınav tarihleri ve tatil günleri tam netlik kazanacaktır.