YKS 2026 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS tarihi değiştirildi mi?

Kritik Çakışma: Türkiye – Paraguay Mücadelesi

A Milli Futbol Takımımızın grup aşamasındaki kaderini belirleyecek olan Türkiye – Paraguay karşılaşması, sınavın ilk ve en geniş katılımlı oturumu olan TYT ile aynı gün (20 Haziran) oynanacaktır. Bu durum, sosyal mecralarda ve adaylar arasında "YKS ertelenecek mi?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşımıştır.

Olası Senaryolar ve Mevcut Durum Analizi

Sınavın ertelenmesine veya saatlerinde bir revizyon yapılmasına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Mevcut veriler ışığında sürecin işleyişine dair öne çıkan başlıklar şunlardır:

ÖSYM, sınav günlerinde adayların sessiz bir ortamda ter dökebilmesi için Valilikler ve Belediyeler aracılığıyla her türlü gürültü kirliliğini (korna, kutlama, inşaat vb.) yasaklamaktadır. Maç heyecanının bu sessizlik ilkesini ihlal etme riski, uzmanlarca değerlendirilmektedir.

L Milli maç trafiğinin, adayların sınav merkezlerine ulaşımında bir aksama yaratmaması için emniyet birimlerinin özel bir ulaşım protokolü hazırlaması beklenmektedir.

Daha önce LGS takvimi için dile getirilen "milli maç hassasiyeti"nin YKS için de geçerli olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzey açıklamalarla netlik kazanacaktır.