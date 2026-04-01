YKS 2026 ne zaman, kaç gün kaldı? YKS tarihi değiştirildi mi?

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, akademik takvim ile spor dünyasının en prestijli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası arasında nadir görülen bir tarih çakışması yaşanmaktadır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmi takvime göre sınavın gerçekleştirileceği hafta sonu, aynı zamanda A Milli Futbol Takımımızın grup aşamasındaki en kritik sınavlarından birine sahne olacaktır.
1 YKS 2026 ne zaman?
Mevcut planlama doğrultusunda 2026 YKS, üç ana oturum halinde aşağıdaki program çerçevesinde uygulanacaktır:
20 Haziran 2026 Cumartesi | 10.15: Temel Yeterlilik Testi (TYT)
21 Haziran 2026 Pazar | 10.15: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
21 Haziran 2026 Pazar | 15.45: Yabancı Dil Testi (YDT)
Kritik Çakışma: Türkiye – Paraguay Mücadelesi
A Milli Futbol Takımımızın grup aşamasındaki kaderini belirleyecek olan Türkiye – Paraguay karşılaşması, sınavın ilk ve en geniş katılımlı oturumu olan TYT ile aynı gün (20 Haziran) oynanacaktır. Bu durum, sosyal mecralarda ve adaylar arasında "YKS ertelenecek mi?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşımıştır.
Olası Senaryolar ve Mevcut Durum Analizi
Sınavın ertelenmesine veya saatlerinde bir revizyon yapılmasına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Mevcut veriler ışığında sürecin işleyişine dair öne çıkan başlıklar şunlardır:
ÖSYM, sınav günlerinde adayların sessiz bir ortamda ter dökebilmesi için Valilikler ve Belediyeler aracılığıyla her türlü gürültü kirliliğini (korna, kutlama, inşaat vb.) yasaklamaktadır. Maç heyecanının bu sessizlik ilkesini ihlal etme riski, uzmanlarca değerlendirilmektedir.
L Milli maç trafiğinin, adayların sınav merkezlerine ulaşımında bir aksama yaratmaması için emniyet birimlerinin özel bir ulaşım protokolü hazırlaması beklenmektedir.
Daha önce LGS takvimi için dile getirilen "milli maç hassasiyeti"nin YKS için de geçerli olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak üst düzey açıklamalarla netlik kazanacaktır.
Resmi bir takvim değişikliği ilan edilmediği müddetçe adayların, 20-21 Haziran tarihlerine odaklanarak çalışma programlarını sürdürmeleri stratejik bir zorunluluktur. Herhangi bir güncelleme olması durumunda bilgilendirmeler, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve resmi kanallar aracılığıyla anlık olarak servis edilecektir.