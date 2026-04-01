SGK prim borcu ödeme uzatıldı mı? SGK prim ödeme tarihi ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumu, teknik aksaklıklar veya yoğunluk nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, kuruma olan borçların son ödeme tarihlerine ilişkin önemli bir güncelleme yayımladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu, kurum muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında gerçekleştirilen güncelleme çalışmaları sırasında bazı hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığını bildirdi. Yaşanan bu teknik aksaklıklar sebebiyle, son ödeme günü bugün (31 Mart 2026) olan tüm borçların son ödeme tarihi 7 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldı.
Hangi Borçlar Süre Uzatımı Kapsamında?
SGK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ödeme süresi esnetilen borç türleri şunlardır:
İşveren Primleri: 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin cari dönem prim borçları.
Bağ-Kur ve GSS: 4/b kapsamındaki sigortalılar ile genel sağlık sigortalılarının prim borçları.
Yapılandırma ve Taksitlendirmeler: 6183 sayılı Kanun ve diğer yapılandırma kanunları kapsamındaki taksit ödemeleri.
Borçlanma ve İhya: 3201 sayılı Kanun (Yurt dışı borçlanması) dahil olmak üzere, her türlü borçlanma ve ihya kapsamındaki ödemeler.
Normal şartlarda 31/03/2026 olan son ödeme tarihi, 07/04/2026 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler, yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak ve adaylar/işverenler herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır.
Dikkat: Hak Kaybı Yaşamamak İçin Önemli Uyarılar
SGK, ödemelerin yeni belirlenen tarihe kadar tamamlanmasının hayati önem taşıdığını şu başlıklarla vurguladı:
Teşvik ve Destekler: Sigorta prim teşviklerinden ve devlet desteklerinden yararlanmaya devam edebilmek için ödemenin 7 Nisan’ı geçmemesi gerekiyor.
Gecikme Zammı: Süresinde ödenmeyen primler nedeniyle uygulanacak olan gecikme cezası ve zammına maruz kalınmaması için bu ek süre son fırsat niteliğindedir.
Yapılandırma İhlali: Yapılandırma ödeme planlarının bozulmaması ve taksit haklarının yanmaması için belirtilen tarihe kadar işlemlerin tamamlanması şarttır.
İşlemler Nereden Yapılabilir?
MOSIP sistemindeki iyileştirmelerin ardından vatandaşlar; e-Devlet, bankaların mobil uygulamaları, ATM'ler ve SGK Kart ile Prim Ödeme sistemi üzerinden güvenle ödeme yapmaya devam edebileceklerdir.
Analiz Notu: Bu süre uzatımı kararı, özellikle ay sonu yoğunluğu ile teknik aksaklıkların birleştiği noktada işverenler ve bireysel sigortalılar için kritik bir finansal güvence sağlamıştır.