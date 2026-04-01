SGK prim borcu ödeme uzatıldı mı? SGK prim ödeme tarihi ne zaman?

Hangi Borçlar Süre Uzatımı Kapsamında?

SGK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ödeme süresi esnetilen borç türleri şunlardır:

İşveren Primleri: 4/a ve 4/c kapsamında sigortalı çalıştıran iş yerlerinin cari dönem prim borçları.

Bağ-Kur ve GSS: 4/b kapsamındaki sigortalılar ile genel sağlık sigortalılarının prim borçları.

Yapılandırma ve Taksitlendirmeler: 6183 sayılı Kanun ve diğer yapılandırma kanunları kapsamındaki taksit ödemeleri.

Borçlanma ve İhya: 3201 sayılı Kanun (Yurt dışı borçlanması) dahil olmak üzere, her türlü borçlanma ve ihya kapsamındaki ödemeler.

Normal şartlarda 31/03/2026 olan son ödeme tarihi, 07/04/2026 günü saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler, yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacak ve adaylar/işverenler herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır.