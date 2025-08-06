LGS'den 500 tam puan alan öğrencilerin hepsi bu okullara giremedi

Öğrencilerin imza attığı başarıya rağmen, tam puan alanların hepsi istedikleri en prestijli liselere yerleşemedi.

15 Haziran 2025 tarihinde yapılan merkezi sınavın ardından, 1 milyonun üzerindeki öğrenci tercih yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 94,3’ü ilk tercihleri arasından bir okula yerleşti. Bu oran, yerleştirme sisteminin etkinliğini ortaya koysa da bazı öğrenciler için sonuçlar hayal kırıklığına neden oldu.

Bakanlık tarafından paylaşılan detaylarda, merkezi yerleştirmeye katılan öğrencilerin yüzde 90,72’sinin ilk beş tercihinden birine yerleştirildiği görülüyor. Öğrencilerin yüzde 95,01’i ilk üç tercihi arasında bulunan bir okula girmeyi başardı. Bu istatistikler, sistemin genel işleyişinde büyük bir sorun olmadığını gösterse de üst dilimdeki öğrenciler için durum biraz farklıydı.

Yüzde 5'lik başarı dilimindeki öğrencilerin kendi illerinde yerleşme oranı yüzde 88,07 oldu. Tam puanlı öğrencilerin, 28 şehirdeki toplam 50 okula dağıldığı görüldü.

En çok tercih edilen liseler belli oldu

LGS’de en yüksek puanla öğrenci alan liseler arasında Kabataş Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi öne çıktı. Bu üç okul, her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilenler arasında yer aldı.

Kabataş ve İstanbul Erkek Lisesi, 150’şer öğrenci kontenjanı ile alım yaparken; Galatasaray Lisesi yalnızca 100 öğrenci kabul etti. Böylece bu üç okulun toplam kontenjanı 400 ile sınırlı kaldı.

haberturk.com'un haberinde eğitim uzmanı Salim Ünsal’ın değerlendirmelerine yer verildi. Ünsal'a göre, kontenjan sayısı 400’de kalınca 500 tam puan alan tüm öğrenciler bu üç okula yerleşemedi. Ancak bu, bu öğrencilerin elendiği anlamına gelmiyor.

Bazı birinciler Robert Kolej, Alman Lisesi gibi özel okulları tercih etti. Kimi öğrenciler de illerinde kalmayı seçti.

Bu nedenle bu prestijli üç liseye giremeyen öğrenciler arasında tam puan alanlar da vardı. Ünsal’a göre bu oldukça normal bir durum.

Puanların eşit olduğu durumlarda sistem farklı kriterleri devreye alıyor. Önce yıl sonu başarı notlarına, ardından devamsızlık durumuna, disiplin cezasına, tercih sırasına ve hatta doğum tarihine bakılıyor. Örneğin; yılın başında doğan öğrenciler, sonbaharda doğanlara göre dezavantajlı durumda olabiliyor.