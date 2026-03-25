Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili başlama tarihi

26 Haziran: En Uzun Dönemlerden Birinin Sonu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki takviminde yaz tatili başlangıcı, geçtiğimiz yıllara oranla biraz daha geç bir tarihe (26 Haziran) sarkmış durumda.

Avantajı: Haziran ayının son haftasına kadar sürecek olan eğitim dönemi, özellikle LGS ve YKS gibi sınavlara girecek öğrenciler için okul bünyesinde son ana kadar akademik destek alma fırsatı sunuyor.

Dezavantajı: Haziran sonundaki sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle Güney illerindeki okullarda son haftaların biraz daha zorlayıcı geçebileceği öngörülüyor.