  Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili başlama tarihi

Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili başlama tarihi

2026 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde son viraja girilirken, öğrenciler ve veliler için takvim oldukça sıkışık ve heyecan verici görünüyor. Peki Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 yaz tatili başlama tarihi

Ekonomist
Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilin ardından, gözler artık yılın ikinci büyük tatil durağı olan Kurban Bayramı ve nihai hedef olan yaz tatiline çevrildi. 

26 Haziran: En Uzun Dönemlerden Birinin Sonu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki takviminde yaz tatili başlangıcı, geçtiğimiz yıllara oranla biraz daha geç bir tarihe (26 Haziran) sarkmış durumda.

Avantajı: Haziran ayının son haftasına kadar sürecek olan eğitim dönemi, özellikle LGS ve YKS gibi sınavlara girecek öğrenciler için okul bünyesinde son ana kadar akademik destek alma fırsatı sunuyor.

Dezavantajı: Haziran sonundaki sıcaklıkların artmasıyla birlikte, özellikle Güney illerindeki okullarda son haftaların biraz daha zorlayıcı geçebileceği öngörülüyor.

Yaz Tatiline Giden Yolun Kritik Durakları

Önemli TarihDurumKalan Süre
Kurban Bayramı27 - 30 Mayıs 2026Yaklaşık 2 ay
LGS 2026 (Tahmini)7 Haziran 2026Yaklaşık 10 hafta
YKS 2026 (Tahmini)13-14 Haziran 2026Yaklaşık 11 hafta
Büyük Yaz Tatili26 Haziran 2026 Cuma93 Gün (Yaklaşık 3 Ay)

Takvimde resmi olarak yer almasa da, 27 Mayıs'ta başlayacak olan Kurban Bayramı, Haziran ayındaki büyük final öncesi son büyük dinlenme noktası olacak. Eğer MEB, bayram haftasını (25-26 Mayıs) idari izinle birleştirirse, öğrenciler 26 Haziran'daki büyük tatile çıkmadan önce 9 günlük bir ön hazırlık tatili yapabilirler.

Yeni Sezon Ne Zaman Başlar?

26 Haziran'da başlayacak olan yaz tatili yaklaşık 11 hafta sürecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının, geleneksel olarak 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlaması bekleniyor.
