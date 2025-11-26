ARA
Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, veliler, öğrenciler ve öğretmenleri yakından ilgilendiren okullardaki ara tatillerin kaldırılıp kaldırılmayacağına dair soruyu resmî olarak yanıtladı. Peki Okullarda ara tatil kalkıyor mu?


Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mardin ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, veli ve öğrenciler tarafından merak edilen ara tatillerin geleceğine dair önemli bir sinyal verdi. 

 

OKULLARDA ARA TATİL KALKACAK MI?

Bakan Tekin, ara tatilin kaldırılmasına yönelik velilerden talepler geldiğini söyledi.

Öğrencilerin yaşadığı adaptasyon sorunlarını da dikkate alarak yapılacak analizlerin ardından karar vereceklerini ifade eden Tekin, "Anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz, ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu yıldan sonra değerlendireceğiz." dedi.

4+4+4 sisteminin kısaltılmasına ilişkin de konuşan Bakan Tekin, 'Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak' gibi bir durum yok. Şu an aceleye getirilecek bir konu değil" değerlendirmesinde bulundu. 

SÖMESTR TATİLİ 2026 NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
