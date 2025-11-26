Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den ara tatil açıklaması

OKULLARDA ARA TATİL KALKACAK MI?

Bakan Tekin, ara tatilin kaldırılmasına yönelik velilerden talepler geldiğini söyledi.

Öğrencilerin yaşadığı adaptasyon sorunlarını da dikkate alarak yapılacak analizlerin ardından karar vereceklerini ifade eden Tekin, "Anne ve babalar, sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz, ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu yıldan sonra değerlendireceğiz." dedi.

4+4+4 sisteminin kısaltılmasına ilişkin de konuşan Bakan Tekin, 'Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak' gibi bir durum yok. Şu an aceleye getirilecek bir konu değil" değerlendirmesinde bulundu.