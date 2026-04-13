Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?

MEB 2025-2026 çalışma takvimi belli oldu. Mart ayında ders başı yapan öğrenciler için yılın yorgunluğunu atacakları büyük tatilin tarihi netleşmiş durumda.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) güncel takvimine göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için son düzlüğe girilmiş durumda. Mart ayındaki ara tatilin ardından ders başı yapan öğrenciler için yaz tatiline kadar olan süreç, hem yazılı sınavlar hem de yaklaşan büyük sınavlar (LGS ve YKS) nedeniyle oldukça yoğun geçecek.
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
Milyonlarca öğrencinin beklediği yaz tatili için MEB tarafından belirlenen tarih şu şekildedir:
Okulların Kapanış Tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz Tatili Başlangıcı: 27 Haziran 2026 Cumartesi
Kalan Gün Sayısı: Yaz tatiline bugün itibarıyla tam 74 gün kaldı.
2. Dönem Yazılı Sınav Takvimi
Bakanlık tarafından belirlenen ortak sınavlar ve okul genelindeki sınavlar için takvim şu şekilde netleşti:
1. Yazılı Sınavlar (Tamamlanan/Devam Eden):
6. Sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026 (Tamamlandı)
6. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 (Tamamlandı)
8. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 (Tamamlandı)
10. Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026 (Tamamlandı)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026 (Tamamlandı)
2. Yazılı Sınavlar (Gelecek Sınavlar):
7. Sınıf Matematik: 2 Haziran 2026
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 3 Haziran 2026
2026 Yaz Tatili ve Resmi Tatiller
Okullar kapanmadan önce öğrencileri bekleyen son nefes alma durakları şunlar olacak:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe (Resmi Tatil)
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cuma (Resmi Tatil)
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı (Resmi Tatil)
Okulların kapanış tarihi olan 26 Haziran öncesinde, merkezi sınavların da Haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Genellikle LGS'nin Haziran'ın ilk haftasında, YKS'nin ise Haziran'ın ortasında gerçekleştirildiğini düşünürsek, sınav grupları için en zorlu 2 aylık sürece girmiş bulunuyoruz.