2026 kıdem tazminatı tavanı netleşti: Zam oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, birçok maaş ve ödeme kalemindeki artış oranları hesaplandı.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yeniden gündemin ön sıralarında yer aldı.

Kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek?

Ocak 2026 itibarıyla memur maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesi, kıdem tazminatında uygulanacak üst sınırı da belirledi. Temmuz 2025 döneminde 53 bin 919 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, memur maaşlarına yansıtılan yüzde 18,61’lik artışa paralel olarak yükselmesi öngörülüyor.

Resmi rakamlar henüz ilan edilmezken, son hesaplamalar kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 63 bin 953 TL seviyesine yükseleceğine işaret ediyor. Kesin tutarın ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.