ARA
DOLAR
43,03
0,01%
DOLAR
EURO
50,48
0,15%
EURO
GRAM ALTIN
6146,80
2,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
11702,00
1,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • 2026 kıdem tazminatı tavanı netleşti: Zam oranı kaç oldu?

2026 kıdem tazminatı tavanı netleşti: Zam oranı kaç oldu?

Ocak 2026’da memur maaş zamlarının netleşmesiyle kıdem tazminatı tavanına ilişkin yeni hesaplamalar da gündeme geldi. Resmi açıklama beklenirken, mevcut veriler tavan tutarın yaklaşık 63 bin 953 TL seviyesine yükseleceğine işaret ediyor.


Son Güncellenme:
2026 kıdem tazminatı tavanı netleşti: Zam oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, birçok maaş ve ödeme kalemindeki artış oranları hesaplandı.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı da yeniden gündemin ön sıralarında yer aldı.

Kıdem tazminatına ne kadar zam gelecek?

Ocak 2026 itibarıyla memur maaşlarına yapılan zam oranlarının netleşmesi, kıdem tazminatında uygulanacak üst sınırı da belirledi. Temmuz 2025 döneminde 53 bin 919 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının, memur maaşlarına yansıtılan yüzde 18,61’lik artışa paralel olarak yükselmesi öngörülüyor.

Resmi rakamlar henüz ilan edilmezken, son hesaplamalar kıdem tazminatı tavanının yaklaşık 63 bin 953 TL seviyesine yükseleceğine işaret ediyor. Kesin tutarın ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

İlgili Haberler
TÜİK açıkladı: Aralık ayı enflasyon rakamı belli oldu
TÜİK açıkladı: Aralık ayı enflasyon rakamı belli oldu
6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması
6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması
Ocak ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Ocak kira artış oranı hesaplama örneği
Ocak ayı kira artış oranı 2026 belli oldu! İşte Ocak kira artış oranı hesaplama örneği
2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı
2026 SED ödemeleri ne kadar oldu? Sosyal destek ödemeleri zam oranı
2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti
2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli maaş zammı belli oldu! SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alacak?
Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu? 2026 Evde bakım ücreti
Evde bakım maaşı 2026 ne kadar oldu? 2026 Evde bakım ücreti
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL