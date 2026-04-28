18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs resmi tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlıklar başladı. 2026 takviminde Salı gününe denk gelen bu anlamlı gün, resmi tatil statüsünde kutlanacak.
18 Mayıs Yarım Gün mü, Tatil mi?
Kamuoyunda en çok merak edilen "18 Mayıs Pazartesi yarım gün mü?" sorusuna resmi mevzuat net bir yanıt veriyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre; 19 Mayıs günü tam gün resmi tatildir ancak bir önceki gün olan 18 Mayıs Pazartesi günü yarım gün ya da resmi tatil kapsamında değildir.
Pazartesi günü kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler tam gün mesai/eğitim programına devam edecek.
4 Günlük Tatil Fırsatı
19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesi, özellikle yıllık izin planlayanlar için uzun bir tatil fırsatı doğuruyor. Hafta sonu tatiline ek olarak, 18 Mayıs Pazartesi günü için 1 günlük yıllık izin kullanan vatandaşlar, toplamda 4 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanına sahip olabilecek.
19 Mayıs'ta Hangi Kurumlar Kapalı?
19 Mayıs Salı günü resmi tatil olması nedeniyle şu kurumlar hizmet vermeyecek:
Kamu Kurum ve Kuruluşları: Valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri kapalı olacak.
Eğitim Kurumları: Tüm derecelerdeki okullar ve üniversiteler tatil edilecek.
Finans Kuruluşları: Bankalar ve Borsa İstanbul işlem yapmayacak.
Sağlık Ocakları: Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olurken, hastanelerin sadece acil servisleri hizmet verecek.