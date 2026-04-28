YKS 2026 ne zaman, hangi gün yapılacak? YKS kaç gün kaldı?

ilyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayımda sona yaklaşılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre, adayların heyecanla beklediği sınav maratonu Haziran ayında gerçekleşecek.
1 YKS 2026 ne zaman, hangi gün yapılacak?
Üç Oturum, İki Gün: Sınav Takvimi Netleşti
Adayların çalışma programlarına yön veren sınav tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı:
1. Oturum (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi, Saat: 10:15
2. Oturum (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar, Saat: 10:15
3. Oturum (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar, Saat: 15:45
2 YKS kaç gün kaldı?
28 Nisan itibarıyla büyük maratona sadece 52 gün kaldı.
Sınav Giriş Belgeleri İçin Gözler 10 Haziran’da
Adayların hangi okul ve sınıfta sınava gireceğini gösteren Sınav Giriş Belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM’nin geleneksel uygulama takvimi dikkate alındığında, belgelerin sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Haziran 2026 civarında adayların erişimine sunulması bekleniyor. Adaylar belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçlar Temmuz Ayında İlan Edilecek
Sınav stresinin ardından başlayacak olan heyecanlı bekleyiş, Temmuz ayının sonuna kadar sürecek. ÖSYM takvimine göre 2026-YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek.