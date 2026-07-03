Borsa, altın, dolar ve euro yarışında zirve değişti: İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Fon piyasasında da pozitif bir görünüm öne çıktı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,81, emeklilik fonları ise yüzde 0,75 değer kazandı. Fon kategorileri incelendiğinde ise haftanın en yüksek getirisini yüzde 2,39 ile Serbest Fon kategorisi sağladı.