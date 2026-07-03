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Borsa, altın, dolar ve euro yarışında zirve değişti: İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım aracı belli oldu. Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamlarken, gram altın getirisiyle yatırımcısının yeniden yüzünü güldürdü. Yatırım araçlarında haftalık bilançoda dengeler yeniden değişti. Peki, en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte borsa, altın, dolar ve euro’nun haftalık performansı…

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa, altın, dolar ve euro yarışında zirve değişti: İşte en çok kazandıran yatırım aracı

Bu hafta finansal piyasalarda hareketlilik sürdü. Yatırım araçları arasında altın yeniden tasarruf sahiplerinin yüzünü güldürdü. Haftalardır süren düşüşlerden sonra altın bu hafta Fed’in faiz artırma ihtimalinin azalmasıyla dipten toparlanarak ivme kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde yükseliş kaydederken, gram altın getirisiyle diğer yatırım araçlarını solladı.  

1 Altın haftanın zirvesinde

Altın haftanın zirvesinde

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 2,79 artarak 6 bin 267 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını yüzde 2,77 değer kazanarak 42 bin 238 liraya çıkarken, çeyrek altın ise yüzde 2,79 artışla 10 bin 497 liradan satıldı.

2 Borsa haftayı artıda kapattı

Borsa haftayı artıda kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi hafta boyunca 14.031,72 ile 14.511,73 puan aralığında işlem gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 1,01 yükselişle 14.417,91 puandan tamamladı.

3 Dolar ve euro yükselişini sürdürdü

Dolar ve euro yükselişini sürdürdü

Döviz piyasasında da yukarı yönlü hareket devam etti. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,38 artarak 46,8040 liraya yükseldi. Euro/TL ise yüzde 0,49 değer kazanarak 53,5700 liraya çıktı.

 

4 Yatırım fonları da kazandırdı

Yatırım fonları da kazandırdı

Fon piyasasında da pozitif bir görünüm öne çıktı. Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 1,81, emeklilik fonları ise yüzde 0,75 değer kazandı. Fon kategorileri incelendiğinde ise haftanın en yüksek getirisini yüzde 2,39 ile Serbest Fon kategorisi sağladı.

 
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