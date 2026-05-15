Büyükbaş pahalı gelince rota küçükbaşa döndü

Satışların iyi gittiğini ifade eden Erkan Ercan, "Bu sene büyükbaş fiyatları yüksek olduğu için küçükbaşa yoğun bir talep var. Büyükbaşımız fazla yok, ağırlıklı olarak küçükbaş satıyoruz. Küçükbaşlarımız 12 bin liradan başlıyor, kademe kademe hayvanına göre 40 bin liraya kadar seçeneğimiz var. Büyükbaşlarda da 34 bin liradan hisse seçeneğimiz var. Günümüz şartlarında vatandaşın hali ortada. O yüzden küçükbaşa talep var" dedi.