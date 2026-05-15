Sivas'ın "zaman tüneli" keşfedilmeyi bekliyor: 8 asırlık Çiğdemli Köyü

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan, eski adı Tuğut olan Çiğdemli köyü, yüzyıllara meydan okuyan taş evleri ve özgün mimarisiyle görenlerin ilgisini çekiyor.
1 Tarihiyle de ilgi çekiyor
Bölgedeki kayaların sökülerek yapılarda kullanıldığı köy, tarihi ile de dikkatleri üzerine topluyor.
2 Eski Mardin evlerini andırıyor
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "150 haneli, bağlı-bahçeli, mamur bir köy" sözleri ile bahsettiği köy, eski Mardin evlerini andırıyor.
3 Köy koruma altına alındı
Bitişik nizam inşa edilen evlerin arasında tüneller ve köprüler bulunan köy, kısa süre önce ‘Sit Alanı' ilan edilerek koruma altına alındı.
5 "Evler sal taşından yapılmış"
Çiğdemli köyünde doğup büyüyen Şengül Güller, "Buranın eski adı Tuğut, yeni adı ise Çiğdemli. Burada çok daha güzel evlerimiz vardı ama artık yıkılmaya başladı. Buradaki evler sal taşından yapılmış. 3-4 katlı evler bulunuyor" dedi.
6 "Evler inşa edilirken sığınaklar da düşünülmüş"
Gülbeser Girgil, "Ben bu köylüyüm ama İstanbul'da yaşıyorum. Yaz aylarında buraya tatile geliyorum. Buradaki eski birçok ev yıkılmış. Buranın 800 yıllık bir tarihi olduğu söyleniyor. Tamamı taş evlerden oluşuyor. Evler inşa edilirken sığınaklar da düşünülmüş. Bu evler yazın serin oluyor kışın da sıcak oluyor" ifadelerini kullandı.
7 "Tarihi için 800 ila bin 200 yıllık bir köy olduğu söyleniyor"
16 yaşına kadar köyde büyüdüğünü söyleyen Cengiz Özer, "16 yaşından sonra İstanbul'a gittim. Emekli olduktan sonra baba ocağına döndüm. Tarihi için 800 ila bin 200 yıllık bir köy olduğu söyleniyor. Bu süre zarfında evler boş kaldıkça yıkılmaya başladı. Köyün kurulduğu alan kaya bölgesi. Alttaki kayaları sökerek bu evleri yapmışlar. İlerleyen dönemlerde ise taşlar karşı tepelerden getirilmiş. Bu yapılar genelde 2 ve 3 katlıdır. Alt katı ahırdır ve orada ocak bulunur. Kış aylarında ahır ve ocak sayesinde ısınır. Yazın ise çok serin olur. Buraya şu an turistler geliyor" dedi.