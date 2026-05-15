Sivas'ın "zaman tüneli" keşfedilmeyi bekliyor: 8 asırlık Çiğdemli Köyü

16 yaşına kadar köyde büyüdüğünü söyleyen Cengiz Özer, "16 yaşından sonra İstanbul'a gittim. Emekli olduktan sonra baba ocağına döndüm. Tarihi için 800 ila bin 200 yıllık bir köy olduğu söyleniyor. Bu süre zarfında evler boş kaldıkça yıkılmaya başladı. Köyün kurulduğu alan kaya bölgesi. Alttaki kayaları sökerek bu evleri yapmışlar. İlerleyen dönemlerde ise taşlar karşı tepelerden getirilmiş. Bu yapılar genelde 2 ve 3 katlıdır. Alt katı ahırdır ve orada ocak bulunur. Kış aylarında ahır ve ocak sayesinde ısınır. Yazın ise çok serin olur. Buraya şu an turistler geliyor" dedi.