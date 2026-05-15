Nefesler tutuldu: OpenAI davasında karar jüriye kaldı! Musk ve Altman karşı karşıya

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI arasındaki milyarlarca dolarlık hukuk mücadelesinde kritik bir aşamaya gelindi.

Perşembe günü yapılan duruşmada taraflar kapanış savunmalarını sunarken, davanın sonucu dokuz kişilik jürinin ellerine bırakıldı.

"Sam Altman'a Güvenilemez"



CNBC'nin haberine göre; Elon Musk’ın baş avukatı Steven Molo, savunmasında OpenAI CEO’su Sam Altman’ın güvenilirliğini sert bir dille eleştirdi. Molo, duruşma boyunca yeminli ifade veren beş farklı tanığın Altman’ı "yalancı" olarak nitelendirdiğini hatırlatarak, OpenAI’ın kâr amacı gütmeyen bir araştırma laboratuvarından devasa bir finans imparatorluğuna dönüştüğünü savundu.

Musk’ın avukatı, "Sam Altman’ın doğruluğu bu davanın tam merkezindedir. Eğer ona güvenemiyorsanız, savunma tarafının kazanma ihtimali yoktur," diyerek jüriye seslendi. Musk, Altman ve Greg Brockman’ın OpenAI’ın kuruluş anlaşmasını ihlal ettiklerini ve kendisini 38 milyon dolarlık bağışından ederek haksız kazanç sağladıklarını iddia ediyor.

"Kanıt Yok, Kıskançlık Var"



OpenAI tarafını temsil eden avukat Sarah Eddy ise Musk’ın iddialarının somut kanıtlardan yoksun olduğunu belirtti. Eddy, Musk’ın bağışlarının herhangi bir bağlayıcı kısıtlama veya yazılı sözleşme içermediğini vurguladı. Savunma tarafına göre Musk, 2018 yılında şirketi ele geçirme girişimi başarısız olduğu için intikam ve kıskançlık duygularıyla hareket ediyor.

Eddy, jüriye yaptığı açıklamada, "Musk, yıllar önce yapılan bağışların OpenAI’ı sonsuza kadar bağlayacak kadar güçlü şartlar taşıdığına sizi inandırmaya çalışıyor. Ancak ne bir belge ne de bir tanık Musk’ın bu hikayesini doğrulamıyor," dedi.

OpenAI’ın geleceği tehlikede mi?



Davanın sonucu, OpenAI’ın bu yıl içinde gerçekleştirmeyi planladığı 1 trilyon dolarlık halka arz sürecini doğrudan etkileyebilir. Musk, şirketin kâr amacı gütmeyen eski yapısına geri dönmesini, Altman ve Brockman'ın görevden alınmasını ve yaklaşık 150 milyar dolarlık tazminatın iadesini talep ediyor. Ayrıca jüri, Microsoft’un OpenAI’ın kuruluş misyonundan uzaklaşmasına bilerek yardımcı olup olmadığını da değerlendirecek.

Karar ne zaman çıkacak?



Jüri üyelerinin ilk aşamada Musk’ın davayı yasal zaman aşımı süresi içinde açıp açmadığına karar vermesi gerekiyor. Eğer jüri süreci onaylarsa, esas iddialar üzerinden bir hükme varılacak. Kararın önümüzdeki haftanın başlarında açıklanması bekleniyor.