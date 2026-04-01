"Eşel mobile ile enflasyonu kontrol altına aldık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın akaryakıt fiyatlarına etkilerine ilişkin, "Aldığımız vergilerden, ÖTV'den, KDV'den vazgeçerek akaryakıtta dünyadaki artışın ülkemize daha sınırlı yansımasını sağlamış olduk. Bu da enflasyonu kontrol anlamında önemli bir adım oldu. Bunu da devam ettiriyoruz." dedi.

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutlayan Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletçe çok sevindik. Bize bu sevinci yaşatan Milli Takımımıza, emeği geçen herkese, teknik ekibe, yöneticilere şükranlarımızı sunuyoruz. Uzun bir süre ara verilmişti, bir hasret vardı. Bu hasreti gidermiş olacağız inşallah. Finallerde de başarılar diliyoruz bizim çocuklara, Milli Takımımıza. Gerçekten gurur duyduk hepimiz, çok sevinçliyiz. Bu tür anlar önemli. Bütün diğer farklılıkları bir tarafa koyup milletçe sevindiğimiz anlar... İnşallah böyle günleri daha fazla yaşarız önümüzdeki dönem."

ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının dünyada yükseldiğini ve bunun tüm dünyada bir "sorun" olduğunu belirten Yılmaz, "Bu ürünün fiyatı ulusal olarak belirlenmiyor. Uluslararası bir piyasası ve fiyatı var ve maalesef jeopolitik risklerden dolayı akaryakıt fiyatları çok ciddi anlamda arttı. Ancak biz bunun geçici olduğuna inanıyoruz. Bir şekilde savaşın bitmesini de, tabii ki belirli bir süre içinde normalleşecektir piyasalar." ifadesini kullandı.

Savaş bitse bile akaryakıt fiyatlarında artçı etkilerin olabileceğini değerlendiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra normalleşecektir diye inanıyoruz. Bu süreç içinde akaryakıttaki artış diğer sektörleri de etkilediği için enflasyonda bir olumsuzluk oluşturup beklentileri bozmaması adına önemli bir kararla bütçeden kaynakla desteklendi. Eşel mobil dediğimiz bu. Aldığımız vergilerden, ÖTV'den, KDV'den vazgeçerek akaryakıtta dünyadaki artışın ülkemize daha sınırlı yansımasını sağlamış olduk. Bu da enflasyonu kontrol anlamında önemli bir adım oldu. Bunu da devam ettiriyoruz. Ama bunun da bir sınırı var tabi. Marjımız neyse marjımızı kullanıyoruz. Marjımızın ötesinde yapacak bir şey yok."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mazotta "ÖTV marjı kalmaması nedeniyle zamların doğrudan pompaya yansıdığına" yönelik soruya, "Ama önemli bir yükü almış durumdayız. Eşel mobili yapmasaydık bugün mazotta da benzinde de çok farklı tablo çıkmış olacaktı." yanıtını verdi.

"Tarımda iyi bir yıl yaşayacağız"

Savaşın olumsuz etkileri nedeniyle gıdada stok yapılacağı iddialarına yönelik Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunu yapacak hiçbir şart yok doğrusu. Bu sene biliyorsunuz tarım sektöründe iyi bir yıl bekliyoruz. Geçen sene maalesef hem don hem kuraklık... Çok olumsuz bir yıl olmuştu bizler için. Tarımda yüzde 8 civarında bir küçülme yaşamıştık. Bu sene yağışlar iyi gidiyor. İnşallah olumsuzluklar yaşamayız. İyi bir yıl olacak diye düşünüyoruz. Bu da gıda fiyatları anlamında da olumlu bir tablo çiziyor. Yaşanan savaştan dolayı gübre gibi bazı kalemler etkilendi ama orada da Türkiye hazırlıklı. Bizim gübrede arz problemimiz yok. Dolayısıyla o anlamda da bir endişe edecek durum söz konusu değil."

Yılmaz, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının gıda konusunda gerekli tedbirleri hızla aldığını aktardı.

Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gübrenin ihracatını engelledik biliyorsunuz. Orada da endişe edecek herhangi bir durum yok. Tarımda iyi bir yıl yaşayacağız. Bunun da özellikle yaz döneminde gıda fiyatlarına daha fazla yansıdığını göreceğiz. Ancak fırsatçılık her zaman oluyor maalesef. Yaşanan süreçlerin maliyetlerine hiçbir etkisi olmadığı halde bazı kesimlerde fiyat artırma eğilimleri olabiliyor. Bunları da denetimlerle kontrol ediyoruz. Böyle stoklayacak bir durum söz konusu değil. Diğer taraftan Türkiye bir istikrar adası. Etrafımız bir ateş çemberi ama Türkiye bir istikrar adası. Türkiye'de bahsettiğiniz gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye emin bir ülke ve emin adımlarla yoluna devam ediyor."