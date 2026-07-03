Bakan Işıkhan duyurdu: Turizmde istihdamı koruyan işletmelere destek geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe istihdamı koruyan işletmelere yönelik destek programında önemli açıklamalarda bulundu. Nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar liralık destek sağlandığını belirten Işıkhan, yıl sonuna kadar işletmelere toplam 51 milyar lira destek verileceğini açıkladı. Bakan ayrıca benzer bir teşvik programının turizm sektörü için de hazırlandığını söyledi.

İmalat sektörüne 51 milyar liralık destek

Karabük'te düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuşan Bakan Işıkhan, İmalat Sanayi için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı kapsamında önemli desteklerin hayata geçirildiğini belirtti.

Işıkhan, imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalı için nisan, mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Yıl sonuna kadar ise istihdamını koruyan işletmelere toplam 51 milyar lira destek sağlanacağını açıkladı.

Çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek

Programın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğiyle yürütüldüğünü belirten Işıkhan, özellikle imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ve büyük işletmelerin destekten yararlanacağını söyledi.

Tekstil ve mobilya imalatı yapan işletmelerde sigortalı çalışan sayısını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek ödemesi yapılacağını kaydetti.

Turizm sektörü için de hazırlık tamamlanıyor

Bakan Işıkhan, benzer bir destek modelinin turizm sektörüne de uygulanması için hazırlıkların son aşamaya geldiğini açıkladı.

Hazırlanan kanun teklifinin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını belirten Işıkhan, turizm sektörünün de istihdamı korumaya yönelik desteklerden faydalanacağını ifade etti.

"Çalışma hayatı sadece istihdamdan ibaret değil"

Konuşmasında sosyal güvenlik sisteminin önemine de değinen Işıkhan, çalışma hayatının yalnızca istihdamdan ibaret olmadığını vurguladı.

Zor dönemlerde çalışanları ve işverenleri koruyan güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin ekonomik istikrar açısından kritik rol üstlendiğini belirten Işıkhan, üretimi ve istihdamı destekleyen politikaların sürdürüleceğini söyledi.