Renault'dan yıla güçlü başlangıç: İlk çeyrekte yüzde 12,9 pazar payı

Renault'nun güçlü model gamı, 2026'nın ilk çeyreğinde de pazara damgasını vurdu ve tüm pazarda 2 modeli ile en çok satan ilk 5 model arasında yer aldı. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 34 bin 244 satış adedi ve yüzde 12,9 pazar payına ulaştı.

Clio, 14 bin 941 adet satışla tüm pazarda en çok tercih edilen model olurken, Megane, 7 bin 912 adet satışla pazardaki en çok satan 4. model oldu.

Şirketin, SUV segmentindeki güçlü performansı da dikkati çekti. Renault Duster, 5 bin 708 adet satışla en çok tercih edilen üçüncü SUV model olurken, aynı zamanda C-SUV segmentinde ikinci sırada yer aldı.