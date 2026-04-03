Renault'dan yıla güçlü başlangıç: İlk çeyrekte yüzde 12,9 pazar payı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,94 azalarak 265 bin 398 adet olarak gerçekleşti.
Renault'nun güçlü model gamı, 2026'nın ilk çeyreğinde de pazara damgasını vurdu ve tüm pazarda 2 modeli ile en çok satan ilk 5 model arasında yer aldı. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 34 bin 244 satış adedi ve yüzde 12,9 pazar payına ulaştı.
Clio, 14 bin 941 adet satışla tüm pazarda en çok tercih edilen model olurken, Megane, 7 bin 912 adet satışla pazardaki en çok satan 4. model oldu.
Şirketin, SUV segmentindeki güçlü performansı da dikkati çekti. Renault Duster, 5 bin 708 adet satışla en çok tercih edilen üçüncü SUV model olurken, aynı zamanda C-SUV segmentinde ikinci sırada yer aldı.
Renault, ocak-mart döneminde ulaştığı 8 bin 626 adet SUV satışıyla bu segmentte en çok tercih edilen markalardan biri oldu.
Dacia, yenilenen ürün gamı ve ulaşılabilir mobilite yaklaşımıyla büyümesini yılın ikinci yarısında sürdürecek.
Yeni Dacia Sandero Stepway, EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ve çift yakıtlı ECO-G 120 motoruyla sunuluyor. 1500 kilometreye varan menzil ve kilometrede yaklaşık 2,5 lira tüketim değeriyle, otomatik vitesli modellere kıyasla yüzde 30'a varan tasarruf sağlıyor.
Gelişmiş sürüş destek sistemleri, My Dacia bağlantılı 10 inç multimedya ekranı ve 7 inç dijital gösterge paneliyle teknolojiyi erişilebilir kılıyor. 1455 litreye varan bagaj hacmi ve 186 milimetre arka diz mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunuyor. Yüzde 10 daha düşük karbondioksit emisyonu ile verimliliğini pekiştiriyor.
Dacia Jogger, 1400 kilometreye varan menzil ve 2 bin 094 litreye ulaşan bagaj hacmiyle dikkati çekiyor. Segmentinin tek 7 koltuklu modeli olarak öne çıkıyor. Çift yakıtlı ECO-G 120 motor, manuel ve çift kavramalı otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca 6 ileri manuel benzinli motor alternatifi de bulunuyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri, My Dacia bağlantılı gösterge paneliyle donatılıyor. 2, 5 ve 7 koltuklu modüler yapısı sayesinde farklı ihtiyaçlara kolayca uyum sağlıyor. Aileler için ekonomik ve pratik bir çözüm sunmaya devam ediyor.
Mayıs ayında ürün gamına eklenecek olan yeni Logan Sedan ile Dacia, pazardaki iddiasını daha da artırmayı hedefliyor.
Renault, 2026'da ürün gamını stratejik yeni modellerle güçlendirerek, Türkiye pazarındaki liderliğini daha da ileri taşımayı hedefliyor.
Önceki nesliyle Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Clio, 6. nesliyle birlikte şubat ayında müşterileriyle buluştu. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilerek dünya pazarlarına ihraç edilen Clio, hem yerel hem de global ölçekteki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.
Nisan ayında satışa sunulacak olan Scenic E-Tech Elektrikli, markanın elektrikli mobilite vizyonunu bir üst seviyeye taşırken, haziran ayında Türkiye'de üretilen Renault Boreal'in satışa çıkmasıyla, markanın SUV segmentindeki iddiasını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilen Boreal, sadece Türkiye pazarı için değil, aynı zamanda küresel ölçekte önemli bir üretim ve ihracat hamlesinin de simgesi olacak.
Alpine'in tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli Alpine A390 da 2026 yılının ikinci yarısında MAİS'in kullanıcılarla buluşturacağı modellerden birisi olacak. Alpine'in yeni sportif fastback modeli A390, Alpine ruhunu ve deneyimini daha fazla kullanıcıya ulaştıracak.