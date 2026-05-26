26 Mayıs 2026 sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Arife günü aile hekimleri çalışıyor mu?
Kurban Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte sağlık ocaklarının çalışma saatleri vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Özellikle arife günü ve bayram tatili boyunca aile sağlığı merkezlerinin hizmet verip vermeyeceği merak edilirken, resmi tatil uygulaması nedeniyle çalışma düzeninde değişiklik olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 26 Mayıs 2026 arife günü sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Sağlık ocakları kaça kadar hizmet verecek?
1 26 Mayıs arife günü sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
26 Mayıs 2026 Salı günü kamu çalışanları idari izin kapsamında yer aldığı için sağlık ocakları bu tarihte hizmet vermeyecek. Bu nedenle aile hekimleri 26 Mayıs arife günü hizmet vermeyecek.
2 Sağlık ocakları ne zaman açılacak?
Sağlık ocakları, bayram tatilinin sona ermesinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.