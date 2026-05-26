Türk otomotiv sektörü rekor kırdı: İhracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında otomotiv sektörünün 41,5 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, otomotiv sektörü ihracatının yüzde 70’ten fazlasının Avrupa pazarına gerçekleştirildiği de belirtildi.

"Küresel bir üretim üsttü olduğunu bir kez daha kanıtladı"

Bakanlık, otomotiv sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatındaki lider konumunu güçlendirmeyi sürdürdüğünün de altını çizdi:

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olan otomotiv endüstrisi, geçtiğimiz yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşarak kapattı. Sektör, bir önceki yıla oranla sergilediği kararlı büyüme ivmesini koruyarak toplamda 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı ve üst üste şampiyonluk geleneğini sürdürdü.

Dünya genelindeki tedarik zinciri dönüşümleri ve teknolojik değişimlere hızla adapte olan Türk otomotiv sanayii, bu başarısıyla sadece bir rakam değil, aynı zamanda küresel bir üretim üssü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, 190’dan fazla ülke ve serbest bölgeye yapılan ihracat, sektörün pazar çeşitliliğindeki başarısını gözler önüne serdi.

Otomotiv sektörü, Türkiye’nin toplam ihracatındaki lider sektör konumunu pekiştirirken, ihracatın %70’inden fazlası dünyanın en yüksek standartlarına sahip Avrupa pazarına gerçekleştirildi.

"Türkiye motorlu taşıt üretiminde dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'nci sırada"

Türkiye'nin motorlu taşıt üretiminde dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sırada olduğunun altı çizilip, şu ifadeler kullanıldı:

"Ana sanayi ve tedarik sanayi arasındaki güçlü iş birliğinin, nitelikli iş gücünün ve dijital dönüşüm yatırımlarının bir sonucu olan bu başarıda; özellikle yerli ve milli projelerin yanı sıra küresel markaların Türkiye’deki üretim hatlarını modernize etmesi, ihracat rakamlarını yukarı taşıyan ana unsurlar oldu.

Yeşil Mutabakat uyum süreçleri ve karbon nötr üretim hedefleri doğrultusunda vites artıran sektör, 2026 ve sonrası için gözünü daha yüksek hedeflere dikmiş durumda.

Türkiye; sadece içten yanmalı motorlarda değil, batarya teknolojileri ve yazılım odaklı mobilite çözümlerinde de bölgenin en büyük oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye motorlu taşıt üretiminde dünyada 12’nci, Avrupa’da 5’inci sırada yer alırken; 87’nci fasılda yer alan otomotiv ihracatında dünyada 16’ncı, Avrupa’da 11’inci sırada bulunmaktadır.

Ülkemiz, hafif ticari araç üretiminde dünyada 9’uncu, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer almaktadır.

Ülkemizin ihracat ve üretim başarılarının geliştirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız; destek programları ve tüm imkânlarıyla sektörümüzün yanında yer almaya devam edecektir."