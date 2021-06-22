Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25’e indiğini belirterek, “İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin” dedi.

Bakan Koca, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, “AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25’E İNDİ. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin.” ifadelerini kullandı.