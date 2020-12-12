Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz; yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye’nin otomobili için vatanlarına döndüler” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçesini sunumunda konuştu.

Türkiye’nin otomobilini milletin beğenisine sunduklarını, fabrikanın temellerini attıklarını hatırlatan Varank, şöyle devam etti:

“Otomobillerin artık sadece ulaşım aracı olmaktan çıkıp elektrikli, otonom, ağa bağlı ve akıllı cihazlara dönüştüğü bu dönemde TOGG, Türkiye’nin gururu oldu. Türkiye’nin otomobili tersine beyin göçünü de ciddi manada teşvik ediyor. Küresel tecrübesi olan genç mühendislerimiz, yazılımcılarımız, yöneticilerimiz yurt dışındaki işlerini bırakıp Türkiye’nin otomobili için vatanlarına döndü.”