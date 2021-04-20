Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11,96 puan azalarak 1.365,27 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23’ü prim yaptı, 75’i geriledi.

Ereğli Demir Çelik, Garanti Bankası, Petkim, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.575.134.959 Garanti Bankası 1.525.453.165 Petkim 1.102.106.971 Kardemir (D) 725.956.808 Emlak Konut GMYO 688.611.459 Koza Altın 482.197.038 Türk Hava Yolları 473.831.862 Yapı ve Kredi Bankası 433.894.664 Şişe Cam 425.299.117 Akbank 382.862.081 Ford Otosan 327.266.513 Sasa Polyester 302.855.373 Turkcell 283.996.712 Vestel 268.100.765 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 237.132.025 Arçelik 235.114.999 Torunlar GMYO 211.638.832 İş Bankası (C) 206.146.893 Tüpraş 176.091.756 Tekfen Holding 171.903.255

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 709,50 645,00 10,00 Bera Holding 28,02 26,82 4,47 Torunlar GMYO 3,69 3,54 4,24 Brisa 24,78 23,82 4,03 Alarko Holding 10,38 10,12 2,57 Arçelik 31,76 30,98 2,52 Nuh Çimento 54,40 53,10 2,45 Good-Year 7,15 7,01 2,00 Gözde Girişim 6,78 6,65 1,95 Yapı ve Kredi Bankası 2,12 2,08 1,92 Coca Cola İçecek 72,80 71,60 1,68 Akbank 4,88 4,80 1,67 Anadolu Efes 22,70 22,40 1,34 Garanti Bankası 7,09 7,00 1,29 MLP Sağlık 23,06 22,80 1,14 Türkiye Sigorta 5,60 5,55 0,90 İş Bankası (C) 4,83 4,79 0,84 Ford Otosan 176,60 175,30 0,74 İş GMYO 1,85 1,84 0,54 Tofaş Oto Fabrikası 30,06 29,94 0,40

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,72 3,02 -9,93 Ege Gübre 234,20 255,20 -8,23 Kartonsan 53,40 57,30 -6,81 Net Holding 5,25 5,59 -6,08 Türk Traktör 211,60 225,00 -5,96 Pegasus 62,80 66,60 -5,71 Konya Çimento 838,30 889,00 -5,70 Gübre Fabrikaları 62,05 65,75 -5,63 Esenboğa Elektrik 31,00 32,82 -5,55 Aksa Enerji 11,59 12,20 -5,00 Bursa Çimento 3,50 3,68 -4,89 İhlas Holding 0,59 0,62 -4,84 Karsan Otomotiv 3,49 3,65 -4,38 Selçuk Ecza Deposu 10,02 10,47 -4,30 Borusan Mannesmann 23,04 24,06 -4,24 Ege Endüstri 1.290,00 1.345,70 -4,14 Türk Hava Yolları 11,16 11,60 -3,79 İndeks Bilgisayar 7,05 7,32 -3,69 TAV Havalimanları 18,62 19,31 -3,57 Bagfaş 22,00 22,80 -3,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)