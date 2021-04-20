Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kaybederek günü 1.365,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 6,37 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, gelişmiş ülke borsalarındaki kar satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında virüsün varyantlarının çocuklarda etkili olmaya başlaması ve ABD ile Rusya arasındaki gerilimin küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına neden olduğunu belirtti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere’de enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, ülke ve sektör bazlı dinamiklerin öne çıkabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.