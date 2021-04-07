7 Nisan 2021 piyasalarda gün sonu rakamları… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 değer kaybederek günü 1.417,89 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 455 bin 750 liraya yükseldi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 3,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, teknoloji endeksi yüzde 0,20 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,55, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,03 puan ve yüzde 0,07 yükselerek 1.454,08 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39’u prim yaptı, 55’i geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Jantsa, Türk Hava Yolları ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

BUGÜN VE YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde ÜFE, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.465 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.742,25 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 yükselişle 455 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1631 lira, satışta 8,1958 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1384 lira, satışta 8,1710 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 109,63 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 kayıpla 62,08 dolardan işlem görüyor.