Türk Hava Yolları uçağı, Çin’den sipariş edilen yeni tip koronavirüs aşısının ilk partisini başkent Pekin’den Türkiye’ye getiriyor. Aşının bulunduğu konteynerler, tek tek uçağa yüklendi.

Sipariş edilen aşıların ilk bölümü THY’nin “TK 6175” sefer sayılı “Boeing 777” tipi uçağıyla getiriliyor.

THY aşıları getirmek üzere Pekin’den havalanan uçaktan videolu mesaj paylaştı.

Türkiye’ye hareket eden uçağın kaptan pilotu uçuşa ilişkin, “Hastalığın ve kayıplarımızın sona ermesi dileğiyle tüm ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Görüşmek üzere.” ifadelerini kullandı.

Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz pic.twitter.com/edj5lMxKd4 — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 29, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak, Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Koca duyurdu… Aşıları taşıyan uçak havalandı