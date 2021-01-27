Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan-Musk görüşmesinde, uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı.
Kısa bir süre önce ASELSAT 3U Küp Uydusu, SpaceX’in roketiyle görev yapacağı yörüngesine başarıyla gönderilmişti. ABD’li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX aynı gün Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlatarak bu alanda rekoru eline geçirmişti.
Bir cevap yazın