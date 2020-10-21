Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ulaşım araçları başta olmak üzere, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimlerin etkin şekilde sürdürüleceğini, özellikle temaslı kişilerin takibinin çok daha sıkı şekilde yapılacağını anlattı.

Erdoğan, “yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağının görüldüğünü” belirterek, şöyle devam etti:

“Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.” dedi.

5. ve 9. sınıflar 2 Kasım’da yüz yüze eğitime başlayacak *

Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerininin 2 Kasım itibarıyla başlatılacağını açıklayan Erdoğan, “Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletin hizmetine sundukları kaynak tutarının 39 milyar lirayı bulduğunu belirtti.