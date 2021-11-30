İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte etkili olan fırtınaya ilişkin verileri paylaştı. Buna göre son iki günde İstanbul’da etkili olan lodos fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı. Kent genelinde 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 519 tehlike arz eden parça düştü, 36 araç hasarı yaşandı ve 101 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi. Fırtına nedeniyle İBB’ye il genelinden bin 94 fırtına kaynaklı ihbar geldi. Kuvvetli fırtına ve yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara müdahale etti.

ULAŞIM OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Kentte devam eden hava muhalefeti deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş-Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy seferlerini iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş ve Kadıköy’den Yalova, Bursa, Bandırma’ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı. Marmaray ise talep yoğunluğu nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında saat 08.45 itibarıyla ek seferler koydu.

THY’DEN AÇIKLAMA

THY İstanbul varışlı iç hat seferlerinde uçağa biniş işlemlerini durdurdu. Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada da yurt içi uçuşlarda İstanbul varışlı seferlerde boarding işlemleri durdurulurken, havada olan uçaklar için divert (başka havalimanlarına yönlendirme) seçeneklerinin değerlendirildiği bildirildi.

FIRTINA NE ZAMAN ETKİSİNİ KAYBEDECEK?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.