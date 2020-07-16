İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 646 lira, Cumhuriyet altını 2.643 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise salı günkü kapanışa paralel 398,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|398,00
|398,20
|398,00
|398,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.624,00
|2.645,00
|2.622,00
|2.643,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|363,15
|367,15
|363,00
|367,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.564,00
|2.584,00
|2.563,00
|2.583,00
|Yarım Ziynet
|1.282,00
|1.292,00
|1.282,00
|1.292,00
|Çeyrek Ziynet
|641,00
|646,00
|641,00
|646,00
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