2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 8. gününde klasik yay bireysel kategorisinde mücadele eden milli okçu Mete Gazoz finale çıktı. Mete Gazoz, okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Gazoz, Japon rakibi Takaharu Furukawa’yı 7-3 mağlup ederek Tokyo 2020’de finale adını yazdırdı.

Mete Gazoz tarih yazmaya devam ediyor! Finaldeyiz, finalde!🇹🇷👏🏼 pic.twitter.com/YgjEo6QZiA — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 31, 2021

DÜNYA 1 NUMARASINI ELEMİŞTİ

Milli okçu Mete Gazoz, dünya 1 numarası ABD’li Ellison’u eleyerek yarı finale yükselmişti.

Yumenoshima Okçuluk Alanı’nda 29 Temmuz Perşembe günü yapılan ilk tur maçında Lüksemburglu Jeff Henckels’i, ikinci tur müsabakasında ise Avustralyalı Ryan Tyack’ı yenen Mete Gazoz, son 16 turuna yükselmişti.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth’u geçerek çeyrek finale kaldı. 22 yaşındaki Mete Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD’li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

İlk seri seti 2-0 alan Mete, 2. sette iyi bir performans sergilemesine rağmen 1-1 eşitlikle ayrıldı. Üçüncü sette rakibinin attığı 8’i değerlendiremeyen Mete Gazoz, durumun 3-3’e gelmesini engelleyemedi.

Güçlü rakibi karşısında motivasyonunu kaybetmeyen milli sporcu, 4 ve 5. setleri 2-0’lık skorlarla aldı. Maçı 7-3 kazanan Mete, adını yarı finale yazdırmıştı.