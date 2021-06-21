Neden yükseldi?

+Türk Prysmian Kablo, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) tarafından 13 Ekim 2020’de ihalesi yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri’ne ait ihale değerlendirme sürecinin sonuçlandırıldığını açıkladı. Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l ‘nin oluşturduğu Türk Prysmian-Prysmian Powerlink DB.KAB.19 İşi Adi Ortaklığı’nın ihaleye verdiği teklif kabul edildi. Bu haber sonucunda hisse, geçen hafta yatırımcılarına kazandırdı.

+Özbal Çelik Boru, Erciyas Çelik Boru ile birleşmesine ilişkin 17 Haziran’da Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı. Özbal Çelik hissesinde geçen hafta yükseliş vardı.

+Önceki hafta fiyatı en çok düşen hisselerden biri olan Metemtur Yatırım, geçen haftayı ise yükselişle tamamladı.

Neden düştü?

-Gıda hisselerinde geçen hafta düşüş görüldü. Kent Gıda ve Taze Kuru Gıda, geçen hafta yatırımcılarına en çok kaybettiren gıda hisseleri oldu.

-Önceki hafta fiyatı en çok gerileyen hisseler arasında yer alan Merit Turizm, geçen hafta da düşüşünü sürdürdü.

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