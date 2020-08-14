Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’ndeki cuma namazının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin, “Sivil gemilerimize karşı yapılabilecek en ufak bir saldırıyı cevapsız bırakamayız.” dedi.

Erdoğan, Oruç Reis’in çalışmalarını 23 Ağustos’a kadar sürdüreceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: Batı Trakya’da soydaşlarımızın kabristanlarını silahla taradılar, ateş altına aldılar. Bunlar hiç olumlu sinyaller değildir. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereği neyse vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız.”

BAE-İsrail anlaşmasıyla ilgili Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

“İsrail’le şu anda gerek Mısır gerek Yunanistan arasındaki dayanışma, Filistin’e yönelik adım yenilir yutulur bir adım değil.”