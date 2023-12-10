Ekonomist’te Bu Hafta

Anadolu 500

PANO

MORTGAGE

IS’TE IZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...



"İç pazarın desteğiyle yılı büyüyerek kapatıyoruz"

“Kazakistan’da üretime başlayacağız"

"Sasa, Erdemoğlu Holding'in amiral gemisi"

Sayılarla Anadolu 500

Devler liginin zirvesinde önemli değişim

Enerji cirosunu yüzde 497 artırdı

Güçlü üretim ve yüksek kârlılıkla büyüyor

2022'nin ihracat rekoru Kahramanmaraş'tan geldi

600 milyon TL'lik yatırım 2024'te hayata geçirilecek

30 sektörden temsilci var

Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu

FİHRİST

İŞ DÜNYASINDAN

Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis

ABD paza rında büyüme hedefi koydu

Beymen'den yeni iş birliği

Mazıdağı, inşaat demiri üretecek

Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor

BN Hotel turizmde zincir olacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Diyaloğa dayalı pazarlamanın yükselişi

Veri merkezleri de yeşilleniyor

VERGİDE GÜNDEM

Yeni yıla girerken vergi sürprizleri

BORSA

Bilançolarıyla dikkat çeken 34 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...



YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Sabancı Holding'den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

