Ekonomist’te Bu Hafta

Anadolu 500
PANO
MORTGAGE
IS’TE IZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
"İç pazarın desteğiyle yılı büyüyerek kapatıyoruz"
“Kazakistan’da üretime başlayacağız"
"Sasa, Erdemoğlu Holding'in amiral gemisi"
Sayılarla Anadolu 500
Devler liginin zirvesinde önemli değişim
Enerji cirosunu yüzde 497 artırdı
Güçlü üretim ve yüksek kârlılıkla büyüyor
2022'nin ihracat rekoru Kahramanmaraş'tan geldi
600 milyon TL'lik yatırım 2024'te hayata geçirilecek
30 sektörden temsilci var
Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu
FİHRİST
İŞ DÜNYASINDAN
Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis
ABD paza rında büyüme hedefi koydu
Beymen'den yeni iş birliği
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
BN Hotel turizmde zincir olacak
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Diyaloğa dayalı pazarlamanın yükselişi
Veri merkezleri de yeşilleniyor
VERGİDE GÜNDEM
Yeni yıla girerken vergi sürprizleri
BORSA
Bilançolarıyla dikkat çeken 34 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
İş Bankası ve Sabancı Holding'den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...