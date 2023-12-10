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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

10 Aralık 2023 | 09:50
Son Güncellenme: 10 Aralık 2023 | 11:02
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Ekonomist’te Bu Hafta

Anadolu 500

PANO
MORTGAGE
IS’TE IZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...


"İç pazarın desteğiyle yılı büyüyerek kapatıyoruz"
“Kazakistan’da üretime başlayacağız"
"Sasa, Erdemoğlu Holding'in amiral gemisi"
Sayılarla Anadolu 500
Devler liginin zirvesinde önemli değişim
Enerji cirosunu yüzde 497 artırdı
Güçlü üretim ve yüksek kârlılıkla büyüyor
2022'nin ihracat rekoru Kahramanmaraş'tan geldi
600 milyon TL'lik yatırım 2024'te hayata geçirilecek
30 sektörden temsilci var 
Bursa ve Gaziantep yerlerini korudu

FİHRİST

İŞ DÜNYASINDAN

Günde 100 ton atığı ayrıştıracak yeni tesis
ABD paza rında büyüme hedefi koydu
Beymen'den yeni iş birliği
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
BN Hotel turizmde zincir olacak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Diyaloğa dayalı pazarlamanın yükselişi
Veri merkezleri de yeşilleniyor

VERGİDE GÜNDEM
Yeni yıla girerken vergi sürprizleri

BORSA
Bilançolarıyla dikkat çeken 34 şirket 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...


YATIRIMCIYA ÖZEL

İş Bankası ve Sabancı Holding'den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri 
Teknik Analiz 
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri... 
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi 
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...
 

 

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