PATRONLARIN ÇIKIŞ PLANLARI

PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

Değişen tüketici alışkanlıkları konuşuldu

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“Hedefimiz daha büyükten önce daha iyi olmak”

Garanti Ödeme Sistemleri’ne yeni genel müdür

İş Bankası’na yeni GMY

Hazine, Toprak’a emanet

“Bankalardan çalışanlara destek”

GÖSTERGE

Enflasyonda tek hane menzile girdi

Koronavirüs dış ticareti fena vurdu

İşsizliği işgücünden kaçış düşürüyor

Portföy önerilerinde hisse ve altın önde

“Eleman alımına devam edeceğiz”

E-ticaret ve ihracatla büyümeyi hedefliyor

Eve satış sistemine ağırlık verecek

Mobilyadan koronaya online kanal çözümü!

İhracatçının umudu hala Avrupa pazarı!

Franchising sektöründe koronavirüs ayarı

“100 milyon Euro yatırım yapacağız”

TEKNOLOJİ

Yazılım testi sektörü büyüme atağında!

İŞ DÜNYASINDAN

Çimentocuların paket beklentisi

Uzaktan servisle kesintisiz üretime başladı

22 şehirdeki sağlık çalışanlarına ulaştı

Yerel esnaf için teslimat modeli kurdu

Avrupa’ya ihracat atağı başlattı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Reklamlarla ‘umut’ vermek yeterli mi?

Marka iletişiminde sessizlik var

GİRİŞİM

9 milyon TL yatırım yapacak

İzmir’de oyun girişimcileri yarışacak

VERGİDE GÜNDEM

Vergiye uyumlu kurumlarda indirim uygulaması

BANKNOT

BORSA

‘Hava’da toparlanma uzun zaman alacak!

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Garanti BBVA ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz.

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…