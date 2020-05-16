PATRONLARIN ÇIKIŞ PLANLARI
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
Değişen tüketici alışkanlıkları konuşuldu
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“Hedefimiz daha büyükten önce daha iyi olmak”
Garanti Ödeme Sistemleri’ne yeni genel müdür
İş Bankası’na yeni GMY
Hazine, Toprak’a emanet
“Bankalardan çalışanlara destek”
GÖSTERGE
Enflasyonda tek hane menzile girdi
Koronavirüs dış ticareti fena vurdu
İşsizliği işgücünden kaçış düşürüyor
Portföy önerilerinde hisse ve altın önde
“Eleman alımına devam edeceğiz”
E-ticaret ve ihracatla büyümeyi hedefliyor
Eve satış sistemine ağırlık verecek
Mobilyadan koronaya online kanal çözümü!
İhracatçının umudu hala Avrupa pazarı!
Franchising sektöründe koronavirüs ayarı
“100 milyon Euro yatırım yapacağız”
TEKNOLOJİ
Yazılım testi sektörü büyüme atağında!
İŞ DÜNYASINDAN
Çimentocuların paket beklentisi
Uzaktan servisle kesintisiz üretime başladı
22 şehirdeki sağlık çalışanlarına ulaştı
Yerel esnaf için teslimat modeli kurdu
Avrupa’ya ihracat atağı başlattı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Reklamlarla ‘umut’ vermek yeterli mi?
Marka iletişiminde sessizlik var
GİRİŞİM
9 milyon TL yatırım yapacak
İzmir’de oyun girişimcileri yarışacak
VERGİDE GÜNDEM
Vergiye uyumlu kurumlarda indirim uygulaması
BANKNOT
BORSA
‘Hava’da toparlanma uzun zaman alacak!
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Garanti BBVA ve Ülker Bisküvi’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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