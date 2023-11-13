ARA
Bist 100
7702,93
-0,88%
Bist 100
Dolar/TL
28,5903
0,107%
Dolar/TL
Euro/TL
30,5103
-0,0856%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0672
-0,1226%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1779,98
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • 44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar

44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 44 ilde 622 muhtelif arsayı satışa çıkarttı. Arsalar KDV'den muhaf. 21-22-23 Kasım'da 44 ilde 622 muhtelif arsa müzayedesi düzenlenecek. İşte detaylar

13 Kasım 2023 | 01:29
0
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde bulunan 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı. İstanbul'dan İzmir'e; Antalya'dan Mersin'e kadar farklı illerde iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-22 ve 23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek müzayede ile satılacak.

Emlakmüzayede.com.tr'de yer alan ilana göre arsalar, KDV’den muaf olarak satılacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda yüzde 25 peşin ödeme ve 24 ay vade imkanı sunulacak. Müzayede TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Online katılımın da sağlandığı müzayedeye internet üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet katılım başvurusu 1 iş günü öncesi sonlanacak. Detaylar Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alıyor.

İlgili Haberler
Ankara'da 389 arsa satılacak
Ankara'da 389 arsa satılacak
0
  • ALTIN GRAM - TL 1779,98 0,09%
  • ALTIN ONS 1936,32 -0,1%
  • BIST 100 7702,93 -0,88%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,5903 0,107%
  • EURO/TURK LIRASI 30,5103 -0,0856%
  • EURO/USD 1,0672 -0,1226%
  • INGILIZ STERLINI 1,22444 0,22797%
  • JAPON YENI 151,808 0,249%
  • KANADA DOLARI 1,38244 0,19206%
  • RUS RUBLESI 91,9 -0,3038%
Günün En Çok Okunanları
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı?
GERİ
İLERİ
Agrotech (AGROT) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
Yeni Toyota C-HR Hybrid satışta: İşte fiyatı ve özellikleri
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Toyota CEO'su Bozkurt: 'Bugün araç varsa hemen al' diyorum yakınlarıma bile
1000 Yatırımlar Holding (BINHO) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak?
Bu sektörde 'mahir' personel ihtiyacı artıyor
44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar
Sürdürülebilir hisseler yatırımcısını üzmedi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL