44 ilde 622 muhtelif arsa satışa çıkıyor: İşte detaylar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 44 ilde bulunan 622 muhtelif arsayı satışa çıkardı. İstanbul'dan İzmir'e; Antalya'dan Mersin'e kadar farklı illerde iş ve konut alanları için uygun arsalar, 21-22 ve 23 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek müzayede ile satılacak.

Emlakmüzayede.com.tr'de yer alan ilana göre arsalar, KDV’den muaf olarak satılacak. Kanuni faizin uygulanacağı satışlarda yüzde 25 peşin ödeme ve 24 ay vade imkanı sunulacak. Müzayede TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Online katılımın da sağlandığı müzayedeye internet üzerinden de teklif verilebilecek. İnternet katılım başvurusu 1 iş günü öncesi sonlanacak. Detaylar Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alıyor.