50 adet TOKİ konutu yapılacak

Köyde yaşayan vatandaşlardan 550 talep toplandığını belirten Çayıryolu köyü Muhtarı Salim Cafaroğlu, bakanlıktan toplam 300 konut talep ettiklerini ifade etti. Cafaroğlu, ilk etapta 50 konutun köylerine dikileceğini, ilerleyen dönemde konut sayısının artırılmasının planlandığını söyledi.

Muhtar Cafaroğlu, uzun zamandır özlemle beklenen bu projenin köyün gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Proje için gece gündüz demeden çalıştıklarını aktaran Cafaroğlu, "Geçtiğimiz yıldan bu yana bu proje için gece gündüz demeden çalıştık. Ankara'da TOKİ Daire Başkanlığına defalarca giderek, köyümüz adına taleplerimizi bizzat ilettim. Bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen valimiz Mustafa Eldivan'a ve milletvekilimiz Orhan Ateş'e teşekkür ederim. Köyümüzün gelişmesi ve halkımızın refahı için verdikleri destek bizlere güç, moral ve umut olmuştur" dedi.

Projenin sadece bir başlangıç olduğunu belirten Cafaroğlu, "Çok şükür, bu emeklerin karşılığını bugün almaya başladık. Çayıryolu köyü TOKİ Konut Projesi hayata geçiyor. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah köyümüzün geleceği adına daha nice güzel projelerin kapısı bu vesileyle aralanacaktır. Köyümüzün çehresini değiştirecek, gençlerimize ve ailelerimize yeni bir yaşam alanı sunacak bu projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.