ARA
DOLAR
42,06
0,23%
DOLAR
EURO
48,51
-0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5412,70
-0,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
10971,52
1,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Gizli cennet sonbahar renklerine büründü

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde yer alan Kazankaya Kanyonu, sonbaharın birbirinden güzel renklerine büründü. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sarı, yeşil ve kahverenginin iç içe geçtiği benzersiz manzaralarıyla izleyenleri hayran bıraktı.


Son Güncellenme:
Gizli cennet sonbahar renklerine büründü

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa sahip olan Kazankaya Kanyonu, her mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sonbaharda doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor.

Ankara’dan gelen ziyaretçilerden Mehmet Emin, kanyonun huzur veren atmosferini şöyle anlattı: "Arkadaşımla birlikte şehir gürültüsünden uzaklaşmak için Kazankaya Kanyonu’na geldik. Sonbaharda gerçekten muhteşem bir yer. Doğanın tadını çıkarıyoruz; ne gürültü var ne kalabalık. Tam anlamıyla doğayla baş başayız. Herkese burayı görmesini tavsiye ederim."

Gizli cennet sonbahar renklerine büründü-1

Doğal yapısı, yeni yürüyüş rotaları ve seyir noktalarıyla Kazankaya Kanyonu, sonbahar mevsiminde adeta açık hava tablosunu andırıyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL