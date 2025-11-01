Gizli cennet sonbahar renklerine büründü

Yaklaşık 10 kilometre uzunluğa sahip olan Kazankaya Kanyonu, her mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle sonbaharda doğaseverlerin uğrak noktası haline geliyor.

Ankara’dan gelen ziyaretçilerden Mehmet Emin, kanyonun huzur veren atmosferini şöyle anlattı: "Arkadaşımla birlikte şehir gürültüsünden uzaklaşmak için Kazankaya Kanyonu’na geldik. Sonbaharda gerçekten muhteşem bir yer. Doğanın tadını çıkarıyoruz; ne gürültü var ne kalabalık. Tam anlamıyla doğayla baş başayız. Herkese burayı görmesini tavsiye ederim."

Doğal yapısı, yeni yürüyüş rotaları ve seyir noktalarıyla Kazankaya Kanyonu, sonbahar mevsiminde adeta açık hava tablosunu andırıyor.