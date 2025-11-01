Yılın dört mevsimi güzel: Yüzen Adalar'da sonbaharın huzur veren sessizliği

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, "Bugün burada Bingöl'ümüzün en güzel değerlerinden birisi olan güzel Yüzen Ada'dayız.

Bingöl'e gelen misafirlerimizi gururla sevinçle getireceğimiz bir lokasyon, yılın dört mevsiminde de çok güzel görüntülere çok güzel izlenimlere sahne olan bir değerimiz. Bugün de burada sonbaharın güzelliklerini kırmızının, sarının ve yeşilin bütün tonlarını bir arada görüldüğü bir değerdeyiz. Önümüzdeki dönemde burada daha da büyük daha da güzel yenilikler yapmayı planlıyoruz.